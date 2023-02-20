"تفسير الأحلام" لفرويد.. النص الأكثر كلاسيكية في التحليل النفسي

في عام 1899 قدّم فرويد كتابه إلى المجتمع العلمي، موضحًا أنّ شيئًا فوق إرادته دفعه إلى كتابته، قال إنّ الحدس يمسنا أحيانًا مرّة واحدة فقط في الحياة، ويجب أن نستفيد منه. من هذا الحدس وُلد أحد أكثر الأعمال إثارة للجدل في ذلك الوقت، ولكنه أيضًا أحد أكثر الأعمال حسماً في تاريخ علم النفس والتحليل النفسي.

يقول سيغموند فرويد: "النوم نوع من صمام أمان الروح".

في بداياته استخدم فرويد التنويم المغناطيسي كعلاج، وفي وقت لاحق ساعدته هذه الطريقة أيضًا في تحليل أحلام مرضاه.

فضول كتاب فرويد في تفسير الأحلام

كانت إحدى الأطروحات التي دافع عنها سيغموند فرويد طوال حياته هي أنّ فهْم الأحلام يشبه امتلاك المفتاح الذي يفتح قفل اللاوعي، بعبارة أخرى كان على أيّ محلل نفسي يرغب في الحصول على رؤية كاملة لمريضه أن يستكشف إقليم الحلم الغامض لفهم تجربة يقظة المريض.

لذلك، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees، يمكننا القول إنّ تفسير الأحلام هو النص الأكثر كلاسيكية في التحليل النفسي، وأنّ أي شخص يريد استكشاف النظريات الفرويدية الرئيسية سيجد هذا الكتاب كعمل أساسي.

على الرغم من أنّ فرويد كان كاتبًا غزير الإنتاج وقدّم لنا ما مجموعه أكثر من 320 مقالًا ومقالة وكتابًا، إلا أنّ مساهمته الأكثر حسماً وابتكارًا كانت على وجه التحديد هذا العمل، الذي نُشر في الأصل تحت عنوان Die Traumdeutung تفسير الأحلام. فيما يلي إذن بعضٌ من أبرز محتويات كتاب تفسير الأحلام The Interpretation of Dreams.

سواء صدّقنا أم لم نتحقق من صحة النظريات التي تركها لنا فرويد حول نسيج أحلام الكائن البشري، فإنّ هناك حقيقة لا يشكك فيها أحد ألا وهي أنّ التأثير الثقافي والأهمية التاريخية لـ "تفسير الأحلام" أمرٌ لا جدال فيه.

1. بدأ فرويد بتحليل أحلامه

رأى سيغموند فرويد حلمًا في عام 1895 أصبح حاسمًا في عملية البدء في تأليف كتابه. خلال صيف نفس العام قام بعلاج فتاة شابة تدعَى إيرما، والتي كانت صديقة للأسرة. لم يسِر العلاج على ما يرام وانقطعت الفتاة عن العلاج، وشعرت بعدم الارتياح مع ما كان يقدّمه لها فرويد.