بعد رواية لوزير الثقافة.. جدل فلسطيني حول ترجمة الأعمال الأدبية للعبرية

أثار إقدام مؤسسة إسرائيلية على ترجمة رواية لوزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، تحمل اسم "مشاة لا يعبرون الطريق"، للغة العبرية، دون إذنه، جدلاً فلسطينياً حول إمكانية ترجمة الأعمال الأدبية الفلسطينية للغة العبرية بشكل رسمي.



وأكد الوزير الفلسطيني أن "روايته تمت ترجمتها للغة العبرية دون الحصول على إذن مسبق منه"، وذلك عقب اتهامات طالته بـ"التطبيع مع إسرائيل ثقافياً، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة إسرائيلية معنية بالشأن الأدبي".



ووصف أبو سيف، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، الأنباء المتداولة بـ"الكاذبة"، قائلاً: "أؤكد أنني لم أوقع أي عقد لا أنا ولا ناشرو الرواية مع أي دار نشر أو مؤسسة لترجمة الرواية للعبرية، ولم أفوض أحداً للقيام بذلك".

وأضاف أبو سيف: "لقد سمعت كما الآخرون بخبر ترجمة الرواية للغة العبرية، كما سمع كتاب آخرون مثلي بخبر ترجمة رواياتهم".