عميد الأدب المغربي.. من هو المثقف الراحل عباس الجراري؟

نعى العديد من الأدباء والمثقفين في العالم العربي، أمس السبت، المفكر والأكاديمي المغربي البارز عباس الجراري، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 87 عاما.

وولد الجراري عام 1937 في العاصمة المغربية الرباط، حيث تلقى تعليمه الأولي قبل أن ينتقل إلى القاهرة، ليحصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها عام 1961، ومن بعدها درجة الماجستير عام 1965، ثم الدكتوراه في 1969.

والتحق الجراري بالسلك الدبلوماسي لسفارة المغرب في القاهرة، كما عمل أستاذا في جامعة محمد الخامس في فاس، ثم في الرباط.

وكان الفقيد، مستشارا في عهد الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس في مجال الشؤون الإسلامية والثقافية.

ومن أبرز مؤلفاته (الثقافة في معركة التغيير)، و(ثقافة الصحراء)، و(معجم مصطلحات الملحون الفنية)، و(النغم المطرب بين الأندلس والمغرب)، و(الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه)، و(النضال في الشعر العربي بالمغرب).

لقب عميد الأدب المغربي

وأطلق عليه النقاد لقب "عميد الأدب المغربي"، كما عرف عنه حفاوة الاستقبال في بيته "أقدم نادٍ ثقافي" بالمغرب، المستمر منذ أزيد من تسعين سنة.

وكان الراحل أحد أبرز أعضاء أكاديمية المملكة المغربية، ورئيس لجنة الملحون بها.

وبحسب وسائل إعلام محلية كان آخر الأنشطة التي حضرها صاحب أطروحة "القصيدة.. الزجل في المغرب"، إلى جانب حرمه حميدة الصائغ، احتفال لوزارة الثقافة بتصنيف الملحون تراثا عالميا للإنسانية من طرف “اليونسكو” بمسقط رأسه الرباط.

وأدخل الجراري المستشفى بداية شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، إثر وعكة صحية حالت دون حضوره تقديم ترجمة كتابٍ له إلى الصينية، واحتفالية أكاديمية المغرب بالتصنيف الدولي لـ”ديوان المغاربة” كما كان يسميه الفقيد في محاضراته وكتبه.