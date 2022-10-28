تزوير اللوحات الفنية.. اعتداء على "الملكية الفكرية" يمر بلا عقاب

ويعتمد المزورون اليوم تقنية الاستنساخ الكهروميكانيكي لطباعة الأعمال المزورة التي تحاكي الأصلية بشكل يصعب التفريق بينهما. كما يضيفون بعض المواد التي توحي بأن اللوحة قديمة.

وتنتشر في أوروبا الكثير من الأعمال المزيفة التي اكتشف بعضها بالصدفة، وشمل التزييف أعمال آندي وارهول ولوي ليختنشتاين وبيكاسو وسلفادور دالي وفان كوخ وغيرهم.

وتؤكد أنباء صالات العرض العالمية تورط بعض المتاحف الشهيرة والأشخاص المغرمين بجمع اللوحات بشراء أعمال مزيفة بملايين الدولارات، نظراً لصعوبة تمييزها عن الأعمال الأصلية.