الفنان عمار الشوا يرسم الحطام ويحكي قصص خردة السيارات

ورسم الشوا جرارات منسية في الأراضي الزراعية، وقوارب تحطمت منذ أمد بعيد على الشواطئ، إلى جانب لوحات كثيرة للسيارات القديمة المركونة في شوارع دمشق منذ سنين طويلة.

وتعتبر سيارة منطقة "العباسيين" بدمشق، من أشهر تلك الآليات، فقد عشّشت فيها الطيور ونبتت داخلها الأشجار وسكنها المشردون، طيلة ثلاثين عاماً، قبل أن تزيلها المحافظة من المكان.