رسم أغلبها داخل سجون أردوغان.. معرض في نيويورك لرسومات الصحفي التركي فوزي يازيتشي

وجّه المدير الفني في صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، غريغ مانيفولد، تحية للفنان التركي الصحفي فوزي يازيتشي، النزيل في سجن سيلفري بإسطنبول بتهمة الإرهاب، وذلك بمناسبة المعرض الذي سيفتتح يوم غد الخميس، في نيويورك متضمنا لوحات رسمها يازيتشي بأقلام وأدوات السجن.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر، استذكر مانيفولد أن يازيتشي كان مصممًا فنيًّا في صحيفة ”زمان“ التركية، التي أغلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في تموز 2016، بتهمة دعم الإرهاب، وطال فيها يازيتشي حكم بالسجن لمدة 11 عامًا.

وتتضمن مجموعة يازيتشي التي ستعرضها قاعة جامعة سانت كوين، في مبنى متحف آرت غاليري بنيويورك خلال الفترة من 30 يناير إلى 14 مارس 2020، تشكيلة بعنوان ”أبيض وأسود“، وصفها مدير المتحف بأنها تعكس حجم التنكيل الذي يتعرض له المثقفون الأتراك تحت نظام أردوغان، مع توصيف فني لبيئة سجن سيلفري في انتهاك إنسانية الذين يلاحقهم النظام بتُهم الإرهاب.