بيع موزة معلقة على حائط بـ120 ألف دولار

بيعت موزة معلقة على حائط في معرض فني بمدينة ميامي الأمريكية بسعر خيالي بلغ حوالي 120 ألف دولار.

ووفقًا للمعرض فقد تم بالفعل بيع نسختين، مع توقعات بسعر أكبر للإصدار الثالث من العمل الذي أعده ماوريتسيو كاتيلان ، للحدث المخصص للأعمال الفنية المعاصرة.

وهذه أول مساهمة من الفنان كاتيلان في معرض فني منذ 15 عامًا.

ويتألف العمل الفني بعنوان ”كوميدي“ من موزة تم شراؤها من محل بقالة في ميامي وقطعة واحدة من شريط لاصق، وقال المعرض إن هناك 3 نسخ من العمل تم عرضها جميعًا للبيع.

وقال مؤسس المعرض إيمانويل بيروتين لـ“سي إن إن“، إن الموز ”رمز للتجارة العالمية، بالإضافة إلى أنه أداة كلاسيكية للفكاهة“ ، مضيفًا أن الفنان يحوّل الأشياء العادية إلى ”عوامل للبهجة والنقد“.

ويجب على المشترين المحتملين ملاحظة أنه لا توجد تعليمات واضحة حول ما يجب فعله إذا بدأ الموز في التحلل.

الفنان ماوريتسيو كاتيلان في الصورة الأخيرة في ميلانو ، إيطاليا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المعرض، فقد طرح الفنان الفكرة أولًا قبل عام:“في ذلك الوقت ، كان كاتلان يفكر بمنحوت على شكل موزة، وفي كل مرة كان يسافر فيها، كان يحضر معه موزة ويعلقها في غرفته داخل الفندق ليجد الإلهام، لقد صنع عدة نماذج: أولًا في الراتنج ، ثم في البرونز وفي البرونز المطلي قبل أن يعود أخيرًا إلى الفكرة الأولية وهي موزة حقيقية. ”

وكاتلان معروف بالمنحوتات التي تتحدى الثقافة الشعبية، واحتل أحد أعماله الفنية – مرحاض من الذهب عيار 18 قيراطًا بقيمة 6 ملايين دولار – عناوين الصحف في سبتمبر عندما تم إخراجه من جدار وسرقته من قصر بلينهايم في إنجلترا.

ومنذ ذلك الحين تم اعتقال 5 أشخاص فيما يتعلق بالسرقة، وعُرضت مكافأة مقابل إعادة المرحاض، لكن لم يتم استرداده بعد.