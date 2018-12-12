مصر.. الإعلان عن تفاصيل أهم كشف أثري خلال 2018

كشفت مصادر في وزارة الآثار المصرية، عن تفاصيل الكشف الأثري الأهم خلال العام الجاري، بمنطقة سقارة الواقعة جنوب غرب محافظة الجيزة، الذي سيتم الإعلان عنه السبت المقبل.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إنه “سيتم الإعلان عن اكتشاف أثري هو الأهم على الإطلاق في عام 2018، السبت المقبل”، مضيفًا أن “سفراء بعض الدول سيحضرون هذه اللحظة التاريخية، إلى جانب حضور أكثر من 100 قناة فضائية عالمية ومحلية”.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، إن “الاكتشاف الأثري هو عبارة عن مقبرة ضخمة تعود إلى أحد الكهنة في الأسرة السادسة من الأسر الفرعونية”، مبيّنة أن “المقبرة يرجع تاريخها تحديدًا إلى ما بين عام 2240ـ 2150 قبل الميلاد، وأنها تعود لكاهن يدعى واح تيتي”.

وأفادت المصادر بأن “هذا الاكتشاف الأثري توصلت إليه البعثة الفرنسية، وجرى العمل عليه منذ عدة أشهر”.

وكانت السلطات المعنية، أعلنت أخيرًا أن البعثات الأجنبية بمنطقة سقارة الأثرية غربي القاهرة، نجحت في اكتشاف بئر أثرية بعمق 30 مترًا تضم عددًا من الاكتشافات، بعد نحو 116 عامًا من توقف أعمال البحث في تلك المنطقة.

وتعلن السلطات المختصة من وقت إلى آخر، عن اكتشافات أثرية تعود للعصر الفرعوني، كان آخرها الإعلان عن اكتشاف بئر دفن أثري تحوي بقايا تماثيل فرعونية في محافظة الفيوم.

‏وتزايدت حجم الاكتشافات الأثرية أخيرًا بسبب زيادة عدد البعثات المصرية والأجنبية.