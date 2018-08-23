شاهد أول لوحة فنية مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي تعرض في مزاد علني

تُعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، لوحة فنية صُممت بواسطة الذكاء الاصطناعي للبيع في مزاد “كريستي” في نيويورك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها بيع عمل فني بهذه التقنية.

ويعدُّ هذا العمل الفني – الذي يحمل عنوان “بورتريه إدموند بيلامي” – واحدًا من مجموعة من صور عائلة بيليامي الخيالية التي صممها 3 أشخاص يعملون سويًا.

واستخدم الثلاثي “شبكة مولدة” لتخزين 15000 لوحة مرسومة بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم يتم نشر الأعمال حتى تمكن الثلاثي من اختبار مصمم لتمييز ما إذا كانت الصورة قد تم تصميمها بواسطة الإنسان أو الكمبيوتر.

ومن المتوقع أن تجلب اللوحة ما يصل إلى 10000 دولار في المزاد.

وقلل غوتييه فيرنير، أحد الشركاء المؤسسين لجماعة الفنون الواضحة، من الاقتراحات بأن أعمالهم الفنية المبتكرة ستوقف الفنانين التقليديين عن العمل.

وأضاف أنهم يرون أعمالهم فرعًا جديدًا للفن، بنفس طريقة التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر.

ويعيش الرجال الثلاثة معًا بشقة في باريس، والتقوا في الجامعة، حيث درس بيير فوترل وفيرنييه الأعمال، ودرس زميلهم هوغو كاسيل-دوبري التكنولوجيا، وقام الثلاثي حتى الآن بتصميم 11 لوحة.