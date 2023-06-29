"الشارقة للكتاب" تستحدث جائزة "الرواية الأولى" للإماراتيين

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استحداثها جائزة جديدة ضمن جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي، وهي للرواية الأولى.

وتستهدف الجائزة، التي تحمل اسم "جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى"، المؤلفين الإماراتيين الجدد، وفق ما ذكرته الهيئة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.