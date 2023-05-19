انطلاق الدورة الثانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب

ويأتي معرض المدينة المنورة للكتاب كثاني معارض الكتاب في المملكة هذا العام ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي أطلقتها "هيئة الأدب والنشر والترجمة" بمناطق مختلفة من البلاد حيث سبقه معرض الشرقية للكتاب في مارس آذار.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد حسن علوان إن "الهيئة تسعى عبر مبادرة معارض الكتاب إلى تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة، والتي تجعل من الثقافة نمطا لحياة الفرد وتسهم في النمو الاقتصادي".

وأضاف أن "معدل رضا الزوار عن النسخة الأولى ومعدلات عدد الزوار والمبيعات والتأثير المعرفي للمعرض قد شجع على تقديم نسخة ثانية".