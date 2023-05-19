انطلاق الدورة الثانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب
أطلقت "هيئة الأدب والنشر والترجمة" في السعودية اليوم الخميس الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب بمشاركة نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية.
المعرض المقام بالمنطقة الجنوبية في "مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات" يستمر حتى 27 مايو/ أيار ويقدم لزائريه أكثر من 60 ألف عنوان كتاب.
ويشمل برنامج المعرض ندوات ومحاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وجلسات حوارية ومسرحيات وورش عمل إضافة إلى منصة توقيع الكتب.
ومن أبرز أنشطة البرنامج ندوة بعنوان (المدينة المنورة في عيون الرحالة الأوروبيين) وورشة عمل عن (تحقيق المخطوطات العربية) وحوار بعنوان (عمر من الشعر) مع الشاعر السعودي حسن الزهراني الفائز في يناير كانون الثاني بجائزة الشارقة للشعر العربي.
ويأتي معرض المدينة المنورة للكتاب كثاني معارض الكتاب في المملكة هذا العام ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي أطلقتها "هيئة الأدب والنشر والترجمة" بمناطق مختلفة من البلاد حيث سبقه معرض الشرقية للكتاب في مارس آذار.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد حسن علوان إن "الهيئة تسعى عبر مبادرة معارض الكتاب إلى تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة، والتي تجعل من الثقافة نمطا لحياة الفرد وتسهم في النمو الاقتصادي".
وأضاف أن "معدل رضا الزوار عن النسخة الأولى ومعدلات عدد الزوار والمبيعات والتأثير المعرفي للمعرض قد شجع على تقديم نسخة ثانية".