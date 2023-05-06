معرض أبوظبي للكتاب 2023 يحتفي بتركيا و"ابن خلدون"

أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 عن استضافة تركيا كضيف شرف هذا العام، حيث سيتم تسليط الضوء على تاريخها الأدبي، والثقافي، والفني، والموسيقي، وغيرها.

كما سيحتفي المعرض بمؤسس علم الاجتماع الحديث، "ابن خلدون"، حيث يستهدف إطلاع الزوار والمشاركين على جوانب من حياته اللافتة.

ويستهدف معرض أبوظبي في دورته الـ32 الجيل الصاعد من القرّاء من طلبة مدارس وجامعات، من خلال إقامة العديد من البرامج الخاصة بهم من جلسات وفعاليات تعليمية وتثقيفية، كما يوفر فرصة لمشاركة الطلبة في سوق النشر العالمي ومشاركة أفكارهم مع الآخرين.

قطاع النشر

ويستقطب "البرنامج المهني" الخبراء في قطاع النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل عرض ومناقشة أحدث التطورات والتحديات والحلول في ميدان النشر والأدب من الترجمة، النشر الرقمي، التسويق وغيرها، حيث يقدم المعرض دورات افتراضية لتدريب الناشرين في الشراكة مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وذلك من أجل تطوير مسيرتهم المهنية.

الفعاليات الافتراضية

تقدم الفعاليات الافتراضية برامج عديدة يمكن حضورها "عند بعد"، حيث سيتمكن المحاورون في بعض ندوات المعرض من المشاركة والتفاعل سواء كان من داخل الإمارات أو خارجها.

ركن الرسامين والفنون

يوفر ركن الرسامين والفنون للمشاركين قاعة لعقد الاجتماعات وركنًا لعرض أعمالهم، ما يتيح الفرصة أمام جميع العارضين لتعريف المهنيين المتخصصين في عالم صناعة الكتاب بنتاجهم الفني.

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق في دورته الـ32 خلال الفترة من 22 وحتى غاية 28 مايو/أيار الجاري.