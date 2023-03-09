الشاعرة العمانية عائشة السيفي تحصد لقب "أمير الشعراء"
حصدت الشاعرة العمانية عائشة السيفي لقب "أميرة الشعراء"، لتكون أول امرأة تحقق اللقب في تاريخ البرنامج الأول على مستوى الشعر في العالم العربي.
وشهدت الحلقة الأخيرة من "أمير الشعراء" في موسمه الـ10، تنافسا بين ستة مشتركين، على مسرح "شاطئ الراحة" في أبوظبي.
وكان تصويت لجنة التحكيم في الحلقة ما قبل الأخيرة قد أعلن عن نتائج تقييمه للشعراء الستة من 30 درجة، وقد نالت عائشة السيفي من سلطنة عمان، ونجاة الظاهري من الإمارات 25 درجة لكل منهما، وحصل إبراهيم توري من السنغال وعبدالله العنزي من السعودية على 24 درجة لكل منهما، بينما حصل محمد محاسنة من الأردن على 21 درجة وعبدالواحد بروك من المغرب على 20 درجة.
وحصلت الشاعرة نجاة الظاهري في تصويت الحلقة الأخيرة على المركز الثاني، والسعودي عبدالله العنزي على المركز الثالث، والشاعر عبدالواحد بروك على المركز الرابع، بينما حصل إبراهيم توري من السنغال على المركز الخامس، فيما نال الأردني محمد محاسنة المركز السادس.
يذكر أن برنامج "أمير الشعراء" من إنتاج لجنة إدارة المهرجان والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتألفت لجنته المحكمة من رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، وأستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، الدكتورة أماني فؤاد، وأستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور محمد حجو.