الشاعرة العمانية عائشة السيفي تحصد لقب "أمير الشعراء"

وكان تصويت لجنة التحكيم في الحلقة ما قبل الأخيرة قد أعلن عن نتائج تقييمه للشعراء الستة من 30 درجة، وقد نالت عائشة السيفي من سلطنة عمان، ونجاة الظاهري من الإمارات 25 درجة لكل منهما، وحصل إبراهيم توري من السنغال وعبدالله العنزي من السعودية على 24 درجة لكل منهما، بينما حصل محمد محاسنة من الأردن على 21 درجة وعبدالواحد بروك من المغرب على 20 درجة.

وحصلت الشاعرة نجاة الظاهري في تصويت الحلقة الأخيرة على المركز الثاني، والسعودي عبدالله العنزي على المركز الثالث، والشاعر عبدالواحد بروك على المركز الرابع، بينما حصل إبراهيم توري من السنغال على المركز الخامس، فيما نال الأردني محمد محاسنة المركز السادس.