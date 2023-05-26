عبقري الموسيقى.. عاصي الرحباني بعد مائة عام على ميلاده

خلد عاصي الرحباني نفسه مع عباقرة الفن في العالم العربي، الذي قلّ أن جاء مثيله، متربعا على عرش الموسيقى، ونجح في الإفلات من أي شكل موسيقي كان سائدا في عصره، ورسم خطا متفردا مع "ثلاثية" شكلها مع شقيقه منصور وزوجته الفنانة فيروز، لم تشهد الموسيقى العربية مثلها مطلقا.

ويعدّ عاصي أبرز مؤسسي وروّاد الحركة الرومانسية الفنية في المشرق العربي، إذ حقق معجزة موسيقية في إحياء المسرح الغنائي بعد اندثاره، وفي بناء صرح موسيقي خاص ومتفرد، احتكره وحمل لواءه طوال ثلاثة عقود، وهو صوت نهاد وديع حداد "فيروز".

اشتهر الموسيقار والموزع والمؤلف والمخرج المسرحي، عاصي الرحباني، الذي جمع مواهب شاملة، وازن بينها بعبقرية، بصرامته وانضباطه العالي، الذي لم ينحرف عنه طوال عقود حياته، مقدما حالة فنية استثنائية، أطلق عليها اسم "الأخوين الرحباني"، استمرت بتعاون مخلص مع شقيقه منصور، دون أن يتمكن أحد من اقتحام هذه الخصوصية ونبش التفاصيل الفنية بينهما، ورغم أن معظم تفاصيل العمل تعود بشكل نهائي لعاصي، لكنه ظل وفيا لنسبة هذه الأعمال إلى "الأخوين الرحباني".