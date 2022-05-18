إرم نيوز تضيئ شمعتها العاشرة

تضيء شبكة ”إرم نيوز“، اليوم (18 مايو 2022)، الشمعة العاشرة لدخولها الفضاء الرقمي تاركة بصمة بارزة في عالم الإعلام العربي بشهادة أهل الاختصاص.

وخلال هذه السنوات القليلة تمكنت شبكة إرم نيوز من تصدر المواقع الإخبارية العربية التي بنت هويتها دون أن تستند على إرث صحيفة ورقية أو قناة تلفزيونية.

فازت إرم نيوز بجوائز مهنية قيمة أبرزها جائزة الفيلم الوثائقي في مهرجان الأردن للإعلام العربي، وتلك شهادة مهنية في حق ما باتت إرم نيوز تقدمه من محتوى مرئي مختلف يميزها عن باقي وسائل الإعلام العربية.

وعلى مدى السنوات الماضية، طورت إرم نيوز خبرتها المتراكمة في مجال صناعة المحتوى المرئي بمختلف أنواعه من التقارير السريعة إلى التحقيقات والأفلام الوثائقية باعتبار هذا المضمار هو مستقبل الإعلام الذي ينتقل بوتيرة متسارعة إلى عصر الصورة ومن لم يتميز في هذا المضمار سيفوته القطار.

إن صناعة المحتوى المرئي المميز تحد كبير لجميع وسائل الإعلام لما يتطلبه من حاجة لبناء خبرة إبداعية للمنافسة في مجال ما يزال يتجدد باستمرار.

كما عملت ”إرم نيوز“ على بناء شبكة من المراسلين الذين يتابعون ميدانياً نبض الشارع العربي وينقلون بالصوت والصورة والتعليق والحوار كل ما يدور فيه من أحداث وتطورات، ساعين إلى الاقتراب من الأحداث والإضاءة على جوانبها المختلفة.

والآن لدى إرم نيوز فريقها المميز وخبرتها المتراكمة لتتطلع إلى المستقبل بثقة وعزم على تحقيق مزيد من التأثير والانتشار.