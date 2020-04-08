الإعلان عن فوز مجلة أدبية مستقلة و 6 أدباء بجائزة ”زايد للكتاب“ في دورتها الـ 14

أعلنت ”جائزة الشيخ زايد للكتاب“ عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 – 2020، التي ضمّت 6 كتاب وأدباء عالميين إلى جانب مجلة أدبية مستقلة.

وفاز في فرع الآداب، الشاعر منصف الوهايبي من تونس، عن ديوانه ”بالكأس ماقبل الأخيرة“ الصادر عن دار مسكيلياني للنشر 2019، فيما فازت الكاتبة ابتسام بركات من فلسطين في فرع ”أدب الطفل والناشئة“ عن قصتها ”الفتاة الليلكية“ الصادرة عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 2019، وفاز الباحث حيدر قاسم مطر من العراق في فرع ”المؤلف الشاب“ عن كتابه ”علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان – يوسف فان إس أنموذجا“، الصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون وابن النديم للنشر والتوزيع 2018.

كما فاز محمد آيت ميهوب من تونس في فرع الترجمة، عن ترجمته لكتاب ”الإنسان الرومنطيقي“ للمؤلف جورج غوسدورف، من اللغة الفرنسية إلى العربية، والصادر عن دار ”سيناترا“ ومعهد تونس للترجمة 2018.

وفاز الكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين عن فئة جائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى، عن كتابه ”ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين: قراءات تناصّية“ باللغة الإنجليزية، والصادر عن دار بريل للنشر عام 2018.

وفازت عن فئة النشر والتقنيات الثقافية، مجلة ”بانيبال البريطانية للنشر“، التي أسهمت في تقديم أعمال من الأدب العربي المعاصر إلى القراء الناطقين بالإنجليزية عن طريق ترجمة مختارات من الكتب والدواوين العربية المنشورة سابقًا، إلى جانب الكثير من النصوص الشعرية والسردية غير المنشورة من قبل.

كما تم الإعلان عن شخصية العام الثقافية للدورة الرابعة عشر من ”جائزة الشيخ زايد للكتاب“، التي فازت بها الشاعرة والباحثة والمترجمة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي.

يذكر أنه سيتم منح الفائز بلقب ”شخصية العام الثقافية“ ”ميدالية ذهبية“ تحمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم. في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على ”ميدالية ذهبية“ و“شهادة تقدير“، بالإضافة إلى جائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.