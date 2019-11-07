المصري محمد عبدالنبي يفوز بجائزة الأدب من معهد العالم العربي بباريس‎

فاز الكاتب المصري محمد عبدالنبي بجائزة الأدب العربي لعام 2019، والتي يقدمها سنويًا معهد العالم العربي في باريس، وذلك عن روايته (في غرفة العنكبوت) التي ترجمت إلى اللغة الفرنسية.

وصدرت الرواية بالعربية في 2016 عن دار العين للنشر بالقاهرة وترجمها إلى الفرنسية جيل جوتييه، ووصلت في 2017 للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية ”البوكر“.

جاء إعلان فوز عبدالنبي (42 عامًا) بالجائزة خلال احتفال أقيم مساء أمس الأربعاء، بمقر معهد العالم العربي بحضور عدد من المثقفين والكتاب.

وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة: إن الفائز ”كاتب جريء صاحب أسلوب قوي ومؤثر يجعل القارئ يغوص في قلب محرمات المجتمع المصري والعربي“.

وتأسست الجائزة العام 2013 في إطار شراكة بين مؤسسة جان-لوك لاجاردير ومعهد العالم العربي في باريس ”لتكريم كاتب من إحدى دول الجامعة العربية أصدر عملًا (رواية أو مجموعة قصصية أو شعرية) باللغة الفرنسية أو مترجمًا عن العربية إلى الفرنسية“ حول موضوع يتناول قضايا الشباب العربي. وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف يورو.

ومن بين الفائزين بها سابقًا السعودي محمد حسن علوان واللبناني جبور الدويهي والمصري محمد الفخراني.