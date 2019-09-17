”الفجيرة الثقافية“ تحتفي بأفضل مركز خدمة متعاملين على مستوى الدولة

احتفت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالفجيرة، بـ ”درع التميز“، تقديراً لتصدره قائمة أفضل 5 مراكز خدمية حكومية على مستوى دولة الإمارات.

وجاء التكريم خلال زيارة وفد الجمعية إلى مقر المركز، برئاسة خالد الظنحاني ترافقه هدى الدهماني نائبة رئيس الجمعية، واطلع الوفد خلال الزيارة على استراتيجية المركز ومبادراته المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لإسعاد المتعاملين.

وأكد أحمد العبدولي مدير المركز أن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات هو هدفنا الأسمى، وأضاف: ”لقد عملنا على إعداد خطة شاملة لتطوير خدماتنا وتوظيف التقنيات الحديثة للوصول إلى تطلعات ورؤى المتعاملين وتحقيق السعادة لهم وفق أعلى المعايير العالمية“، مثمناً مبادرة جمعية الفجيرة بتكريم المؤسسات والأفراد المتميزين.

من جهته، أشاد رئيس الجمعية خالد الظنحاني، بجهود فريق عمل المركز على ما يبذله في سبيل الارتقاء بالعمل وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، مؤكداً أهمية تكريم المؤسسات المتميزة ليدفعها إلى تحقيق المزيد من التميز والإنجاز، كما أنه يمثل حافزاً للمؤسسات الأخرى للسير على الخطى نفسها.