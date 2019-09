صحف إماراتية تصدر دون صور

شاركت بضع صحف إماراتية، اليوم الأربعاء، في حملة ”عالم مِن دون صور“ في مهرجان ”إكسبوجر 2019″، والتي تدعم قيمة الصورة ودورها الكبير في التأثير العالمي وصناعة الحدث والخبر.

وارتأت الصحف في مشاركتها إصدار نسختها الورقية، اليوم، دون صور مرفقة مع الأخبار العالمية، في دلالة رمزية على أهمية الصورة ومكانتها الإعلامية.

Interesting, strong and indeed an unconventional approach by @gulf_news for us to imagine a #worldwithoutphotography ! pic.twitter.com/4nai36xw5A

— Charalampos Sarafopoulos (@Charalampos1979) September 11, 2019