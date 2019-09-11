صحف إماراتية تصدر دون صور

صحف إماراتية تصدر دون صور

المصدر: إرم نيوز

شاركت بضع صحف إماراتية، اليوم الأربعاء، في حملة ”عالم مِن دون صور“ في مهرجان ”إكسبوجر 2019″، والتي تدعم قيمة الصورة ودورها الكبير في التأثير العالمي وصناعة الحدث والخبر.

وارتأت الصحف في مشاركتها إصدار نسختها الورقية، اليوم، دون صور مرفقة مع الأخبار العالمية، في دلالة رمزية على أهمية الصورة ومكانتها الإعلامية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، لصحيفة ”الخليج“ المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، والتي صدر تصفحاتها  فارغة من الصور.

وأبدى ناشطون إعجابهم بالحملة، مؤكدين إبداعها وأهميتها.

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