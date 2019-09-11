صحف إماراتية تصدر دون صور

شاركت بضع صحف إماراتية، اليوم الأربعاء، في حملة ”عالم مِن دون صور“ في مهرجان ”إكسبوجر 2019″، والتي تدعم قيمة الصورة ودورها الكبير في التأثير العالمي وصناعة الحدث والخبر.
وارتأت الصحف في مشاركتها إصدار نسختها الورقية، اليوم، دون صور مرفقة مع الأخبار العالمية، في دلالة رمزية على أهمية الصورة ومكانتها الإعلامية.
Interesting, strong and indeed an unconventional approach by @gulf_news for us to imagine a #worldwithoutphotography ! pic.twitter.com/4nai36xw5A
— Charalampos Sarafopoulos (@Charalampos1979) September 11, 2019
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، لصحيفة ”الخليج“ المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، والتي صدر تصفحاتها فارغة من الصور.
صحف إماراتية تنشر أعدادها بلا صور .#عالم_بدون_صور .#اكسبوجر #xposurepf #تصويري #تصوير #صورة pic.twitter.com/jxx7dLBP8b
— الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) September 11, 2019
الإبداع في #التسويق
تخيل #عالم_بدون_صور pic.twitter.com/rchAseVTlz
— عبدالرحيم الحمادي (@alhammadi_ay) September 11, 2019
وأبدى ناشطون إعجابهم بالحملة، مؤكدين إبداعها وأهميتها.
أسلوب ذكي وفعال ..دعماً لحملة تخيل #عالم_بدون_صور ..شكراً @sharjahmedia و مهرجان #إكسبوجر على هذه الأفكار المؤثرة..تحية لكل من وظف عدسته لإظهار الحقيقة والجمال والفن والمعاناة pic.twitter.com/DSVfVVSEnb
— Mona Alraeesi (@Mona87H) September 11, 2019
فكرة رائدة ومتفردة لدعم حملة تخيل #عالم_بدون_صور
التي أطلقها المهرجان الدولي
للتصوير
"إكسبوجر"
— عائشة سيف الخاجة (@aishasaifsec) September 11, 2019
xposurexpf ⠀
كيف سيكون شكل الحياة لو اختفت منها كل الصور؟ حياة لا تحفظ وجوه أحبائنا، وتنسى الابتسامات الساحرة. اخترنا أن نترك هذا المكان فارغًا، فرصةً للتفكير مليًا في قيمة الصورة، وسحرها!⠀
ادعم التصوير الفوتوغرافي، وشارك البوست باستخدام الهاشتاغ #عالم_بدون_صور⠀
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— Masis Nahabedian (@masis4) September 11, 2019