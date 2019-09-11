صحف إماراتية تصدر دون صور

شاركت بضع صحف إماراتية، اليوم الأربعاء، في حملة ”عالم مِن دون صور“ في مهرجان ”إكسبوجر 2019″، والتي تدعم قيمة الصورة ودورها الكبير في التأثير العالمي وصناعة الحدث والخبر.

وارتأت الصحف في مشاركتها إصدار نسختها الورقية، اليوم، دون صور مرفقة مع الأخبار العالمية، في دلالة رمزية على أهمية الصورة ومكانتها الإعلامية.

Interesting, strong and indeed an unconventional approach by @gulf_news for us to imagine a #worldwithoutphotography ! pic.twitter.com/4nai36xw5A — Charalampos Sarafopoulos (@Charalampos1979) September 11, 2019

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، لصحيفة ”الخليج“ المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، والتي صدر تصفحاتها فارغة من الصور.

وأبدى ناشطون إعجابهم بالحملة، مؤكدين إبداعها وأهميتها.

أسلوب ذكي وفعال ..دعماً لحملة تخيل #عالم_بدون_صور ..شكراً @sharjahmedia و مهرجان #إكسبوجر على هذه الأفكار المؤثرة..تحية لكل من وظف عدسته لإظهار الحقيقة والجمال والفن والمعاناة pic.twitter.com/DSVfVVSEnb — Mona Alraeesi (@Mona87H) September 11, 2019

فكرة رائدة ومتفردة لدعم حملة تخيل #عالم_بدون_صور

التي أطلقها المهرجان الدولي

للتصوير

"إكسبوجر" — عائشة سيف الخاجة (@aishasaifsec) September 11, 2019