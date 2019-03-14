”نادي القراءة العربي للسيدات“ في أبوظبي يشارك سمر السامرائي تجربة مرضها وكتابها ”لآلئ عمري“ (صور)

استضاف ”نادي القراءة العربي للسيدات“ Arab ladies book club صباح يوم الثلاثاء 12 مارس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الكاتبة العراقية سمر السامرائي، لمناقشة كتابها ”لآلئ عمري/ مذكرات مريضة بالتصلب اللويحي المتعدد“.

وحضر اللقاء عدد من القارئات اللواتي جمعهن حب الكتاب، وشغف القراءة، وذلك في مقر ”بيت عربي“ في أبوظبي.

ولخصت الكاتبة في كتابها تجربتها مع ”مرض التصلب اللويحي المتعدد“، حيث شددت على أهمية تعلم الإنسان كيفية النهوض بنفسه مهما واجهته مصاعب الحياة، إذ لا شيء مستحيل، وأنّ على المرء مواجهة عقبات الحياة بوعي، والتفكير بإيجابية، والتحلّي بإرادة قوية، وأن يكون الإنسان سيد ظروفه ليستطيع العبور إلى بر السلامة، والأمان، والحياة المثمرة، والمنتجة.

والكاتبة سمر السامرائي كاتبة عراقية مقيمة في إمارة الشارقة الإماراتية، حصلت على دبلوم في الإدارة وعلوم الكمبيوتر من بغداد، وحازت مهاراتها الأدبية والمهنية عبر مطالعاتها الكثيفة منذ الصغر، وغوصها في كنوز التراث والأدب العربي.

وسردت الكاتبة في كتابها ”لآلئ عمري“، مذكراتها، وعمدت إلى تقسيم الكتاب على شكل لآلئ تحمل أجمل وأهم المراحل في حياتها.

وفي تجربة تعد فريدة من نوعها في الوطن العربي خطت الكاتبة سمر السامرائي تفاصيل مرضها ”التصلب اللويحي المتعدد أو المنتشر“، وهو أحد أمراض الجهاز العصبي المركزي الناتج عن خلل في جهاز المناعة، حيث يهاجم طبقة المايلين التي تغلف الأعصاب في الدماغ، والحبل الشوكي، والأعصاب البشرية.

وصدر للكاتبة كتابان آخران، إضافة لـ“لآلئ العمر“، وهما ”ظلال الغاردينيا، وبوح الخزامى“، وخصصت الكاتبة كتبها لنشر الوعي بمرض التصلب اللويحي عن طريق سرد التجارب المختلفة للعلاجات التي جربها بعض من أصدقائها المصابين بهذا المرض الذي ما زال مجهولًا في مجتمعاتنا العربية.

جدير بالذكر أنّ ”نادي القراءة العربي للسيدات“ تأسس العام 2015 في أبوظبي على يد السيدة سارة المصري، وبمتابعتها يدًا بيد مع السيدة ديما الأغواني جمع هذا البيت المميز عاشقات القراءة والأدب من جميع الجنسيات العربية، فشكلت هذه المجموعة بيتًا لكل محبات وعاشقات القراءة، وملجأ للقارئات اللواتي يلُذن بعالم الخيال والأدب.