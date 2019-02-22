خبير التنمية البشرية حسن المزين يحقق نجاحًا باهرًا مع انطلاقة مشروعه ”مدرسة الحياة“

تمكن خبير التنمية البشرية الدكتور حسن المزين من تحقيق نجاح فريد باعتماده أسلوبًا جديدًا في تدريب وتنمية الشخصية، حتى بات نهجه اليوم واحدًا من الأكثر نجاحًا.

واعتمد الدكتور حسن على منهج التطبيق بدءًا من كتابه ”إبدأ بنفسك“ إلى مشروعه ”مدرسة الحياة“، حيث نهج منهجًا مختلفًا، من خلال الخروج من النظرية إلى الواقع، والتعامل مع المشكلات انطلاقًا من داخل النفس إلى الانسجام مع ما حولها.

وفي لقاء تلفزيوني سابق، أكد الدكتور حسن أن الحياة مدرسة مختلفة عن الدراسة، وهي أولى صدمات الإنسان بعد إنهائه مراحل تعليمه، حين يكتشف أن ما تعلمه يختلف عن الواقع، وهنا يأتي دور مشروعه ”مدرسة الحياة“ في ترسيخ المهارات الشخصية التي يحتاجها كل منّا كي يتعامل مع واقعه.

وأوضح أن فكرة المشروع تعتمد على أن النجاح يبدأ من السيطرة على النفس من الداخل، لافتًا إلى أنه اكتشف خلال رحلة تأمله الطويلة ما يعرف بـ“الذكاء العاطفي“ والذي لا يزال مجهولًا للكثير منا، وهو علم يتعلق بكيفية تعامل الإنسان مع صدمات الحياة، وهو النهج الذي نجح بتطبيقه في ”مدرسة الحياة“.

وبين أن أساس دورته التنموية ”مدرسة الحياة“، يعتمد على التطبيقات العملية، فهي ليست مجرد كلمات تحفيزية، حيث لا طائل منها، بل دروس تعليمية وواجبات وامتحانات وممارسات حتى يصل المرء إلى مرحلة يشعر بها بالانسجام مع نفسه ومع ما حوله.

يذكر أن ”مدرسة الحياة“ حققت نجاحًا تجاوز أكثر من 300 ألف متابع، ويمكن التسجيل بها والانضمام إليها عن طريق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور حسن المزين.