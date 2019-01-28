“الفانتازيا الغرائبية” تجتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فما السر وما تأثيرها؟ (فيديو إرم)

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 50، مختلف المؤلفات، التي تنوعت بين الشعر والأدب والرومانسية والدينية، إلا أن طغيان فئة محددة من المؤلفات كان باديًا للعيان.

ولوحظ انتشار الروايات، ذات الطابع الفانتازي الميال للعالم الظلامي، كالعنف والأرواح والسحر، إضافة إلى امتزاجها بالخيال العلمي، واللافت أن مثل هذه الكتب كان لها نصيب كبير في المعرض، فهل زيادة هذه النوعية من الكتب دليل على تغير عقل القارئ؟.

يقول المفكر والناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل لـ “إرم نيوز” إنه لا يوجد قانون أخلاقي يحكم الناشرين ودور النشر يلجأون إليه، ولكنهم يعتمدون على حركة السوق والعرض والطلب بين الناشر والجمهور”.

وأوضح أن الكتابة عن القاعدة أو داعش ما هي إلا وجه آخر من العملة التي نتكلم فيها عن دراكولا ومصاصي الدماء.

ولفت الكاتب والروائي وليد المنصوري في لقاء خاص مع “إرم نيوز” إلى أن وجود كتب ذات طابع عدواني أو كتب تتبنى أفكارًا غريبة، ليس بالضرورة أن تمثل خطرًا على ثقافة ووعي القارئ.

وأضاف، أن مثل هذه الكتب تحمل نوعًا من الإثارة والتشويق تجذب القراء، ولكنها لا تدعو إلى ممارسة العنف.

وأضاف الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن وجود نوعية كتب الخيال العلمي تفتح آفاقًا ونافذة جديدة للقراء وتصنع جيلًا جديدًا من القراء، موضحًا أن هذه النوعية من الكتب لاتشكل أي خطر على القارئ.