الأول من نوعه.. برنامج مسابقات شعر “المنكوس” ينطلق في الإمارات (فيديو وصور)

عقدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، يوم الأحد 13 يناير 2019، مؤتمرًا صحافيًا حول الموسم الأول من “برنامج المنكوس”، حيث سينطلق البرنامج يوم الأحد القادم الموافق 20 يناير الجاري.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن انطلاق الموسم الأول من برنامج “المنكوس”، يأتي انسجامًا مع رؤية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة ثقافية عربية وعالمية، حاضنة للإرث الثقافي والحضاري المحلي والعربي، والتعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في إبراز عناصر الهوية الوطنية.

وأعرب عن اعتزازه بتزامن انطلاقة هذا البرنامج الفريد “لحن المنكوس” مع حلول عام التسامح الذي يأتي امتدادًا لعام زايد، مضيفًا أن البرنامج يحمل رسالة التسامح من الإمارات إلى العالم، من خلال تلحين المفردة الشعرية القريبة إلى القلب، والمعبّرة عنه، والتي تصفُ الشعور الإنساني الموحد أكان في الشرق أم الغرب، وتنبع من عراقة الموروث الثقافي الشعبي في الشعر النبطي، في برنامجٍ تلفزيوني هو الأول من نوعه في تركيزه على لحن المنكوس للتعريف به كأحد ألحان الشعر النبطي المفضلة في الأداء لدى كثير من الشعراء، والمحببة لدى جمهور الشعر ومحبيه.

وأكد أن انطلاق البرنامج يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها اللجنة من خلال برنامجي “شاعر المليون” وأمير الشعراء” في استقطاب المبدعين واحتضان الشعراء المبدعين وتعريف الجمهور بهم في منطقتنا العربية والعالم بأجمله، مبينًا أن البرنامج اجتذب في المراحل التمهيدية أكثر من 300 شاعر من عدد من الدول العربية لأداء لحن المنكوس، حيث تميزوا بالأداء الصوتي بصورة عكست جودة تجربتهم وقوة حضورهم في الساحة.

وأشار “المزروعي” إلى أن البرنامج يتضمن 10 حلقات، من بينها حلقتان تسجيليتان تلخص تجــارب أداء المشــتركين أمــام لجنــة التحكيــم ومراحل تقييمهــم، وتحديــد المتأهلين منهــم إلــى حلقــات البث المباشــر، وسيكون هناك 8 حلقات مباشرة ستعرض منافســات المشــتركين المتأهليــن مــن الحلقــات التســجيلية وفق آليــة معينــة وصولًا إلى الحلقة النهائية التي يعلن فيها صاحــب اللقــب، فيما سيكون هناك 8 حلقات تسجيلية ترافق الحلقات المباشرة بعنوان “كواليس المنكوس”.

ونوه “المزروعي” إلى أن معايير الاختبار في الحلقات المباشرة ستكون من خلال عدد من الألحان المعروفة إماراتيًا وخليجيًا للحن المنكوس، والتي تم اختيارها من بين العديد من الألحان المتعارف عليها في منطقة الخليج العربي، وسيكون هناك تقييم لجمالية الصوت وقوته وطريقـة الأداء عبر إتقان اللحن، وقوة الأداء وطول النفس، أما جوائز الفائزين بالمسابقة، فسيمنح البرنامج قيمة مادية للمتسابقين الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف درهم إماراتي، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 300 ألف درهم إماراتي، والثالث على 200 ألف درهم إماراتي، والرابع على 150 ألف درهم إماراتي، والخامس على 100 ألف درهم إماراتي.

بدوره، قال سعيد بن كراز المهيري، مدير برنامج المنكوس، أن البرنامج يأتي كمحطة جديدة فريدة ولكن محورية أيضًا في إطار عمل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ضمن مساقات الحفاظ على التراث الثقافي والموروث الشعبي الإماراتي والخليجي والعربي.

وأوضح أن المنكوس من تفعيلة بحر الطويل، وقد اشتهرت تأديته في مناسباتنا الوطنية والاجتماعية، كما يأتي إبرازًا للتميز الشعري الإماراتي والخليجي عبر ألحان شعر المنكوس السبعة المتعارف عليها من أصل 28 لحنًا متداولًا في منطقة الخليج العربي..

وأوضح “المهيري” أن تسمية المنكوس ترجع إلى طريقة الأداء في الغناء، إذ يبدأ المغني بطبقة صوت مرتفعة تنخفض شيئًا فشيئًا مع الشطر الأول من صدر البيت الشعري لتبلغ أوجها في نهاية هذا الشطر، ثم تعود وتنتكس (تنخفض) بشكل متدرج في الشطر الثاني من البيت.

وأضاف أنه يقال أيضًا أن تسمية “المنكوس” ترجع إلى حركة طائر الورقاء، الذي يستدل البدو من حركته هذه على قدوم فصل الصيف. إذ إن صوت هذا الطائر وتغريده يزداد كلما ارتقى إلى الأعلى، ثم لا يلبث صوته الشجي أن ينخفض كلما انتكس نازلًا نحو سطح الأرض.

وأشار “المهيري” إلى أن البرنامج يجمع في لجنة تحكيمه، الناقد والأكاديمي والإعلامي الدكتور حمود جلوي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية، من الكويت، والشاعر محمد بن مشيط المري من الإمارات، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، كما ستتولى الفنانة ريم عبد الله، تقديم البرنامج.