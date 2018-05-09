شاعر اللهجة المحكية اللبناني طلال حيدر بأمسية شعرية في عمّان

يستضيف منتدى عبدالحميد شومان في العاصمة الأردنية، عمان، غدًا الخميس، شاعر اللهجة المحكية اللبنانية طلال حيدر.

ويعد طلال حيدر أحد أبرز شعراء اللهجة المحكية في لبنان، حيث تم تلقيبه بـ”يوسف” الشعر المحكي، وقيل إنه شاعر الجنون، كما يعتبر “آخر الصعاليك العرب”.

وسبق أن اختزل وصفه الصحفي اللبناني طلال سلمان، مؤسس جريدة “السفير” اللبنانية، مبينًا أن شعره يجمع البساطة بلغة قريبة لكل الناس.

كتابات طلال حيدر لم تستهوِ العوام فقط، بل وجدت عند كبار الفنّانين الملتزمين قيمة كبيرة، فغنى له كثيرون مثل فيروز ومارسيل خليفة وأميمة خليل ووديع الصافي ونجوى كرم وغيرهم؛ إذ حملوا أغانيه برقة أصواتهم، لتدخل البيوت دونما استئذان.

ولد طلال حيدر في العام 1937 في مدينة بعلبك بالبقاع اللبناني، وكان منذ طفولته التي عاش معظمها في بعلبك لصيقًا بالطبيعة وبالفلاحين وأشجار الصفصاف، وهو ما ظهر جليًا، في قصيدته الأولى “فخار” الذي قال عنها الشاعر اللبناني ميشيل طراد “الآن أكون مرتاحًا، لأني وجدت من يكمل الطريق عني”.

يذكر أن الأمسية الشعرية تأتي ضمن أسبوع جيل عمان الثقافي الخامس، وسيقدم الشاعرَ حيدر للجمهور الشاعر جريس سماوي.