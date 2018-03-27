مذكرة تفاهم بين “الفجيرة الاجتماعية الثقافية” وجمعية الرياضيين

وقعت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية الرياضيين بهدف التعاون في مجال التثقيف الرياضي وتبادل الخبرات والمشاركات في الفعاليات الرياضية.

وفي إطار الاتفاقية التي وقعها كل من خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس إدارة جمعية الرياضيين في الإمارات، ستقوم المؤسستان بتنظيم برامج تثقيفية مشتركة تهدف إلى دعم الحراك الثقافي والمجتمعي ونشر التوعية والثقافة الرياضية بين مختلف قطاعات المجتمع لخدمة مصالحهما المشتركة والمساهمة في خدمة المجتمع عموماً، والمشهد الرياضي خصوصاً من خلال إطلاق مشروع “برزة الرياضيين”.

وأكد الظنحاني أن المذكرة تستهدف فئة المواهب الرياضية في إمارة الفجيرة من خلال برزة الرياضيين التابعة للجمعية، والتي ستوفر برامج ومبادرات في مجال التثقيف الرياضي من خلال الشراكة والتعاون مع جمعية الرياضيين.

وأشار الظنحاني إلى إقامة علاقات تعاون مثمرة وبناءة مع الجهات كافة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الجمعية من خلال مبادرات تعزز مفهوم الثقافة الرياضية وأهمية الوعي المجتمعي بالرياضة كأسلوب حياة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشريف أن الهدف من توقيع المذكرة تبادل المعارف والخبرات في مجال التثقيف الرياضي ومشاركة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في الفعاليات والبرامج المجتمعية التي تنظمها جمعية الرياضيين، كما نتطلع قدماً إلى تعزيز هذا التعاون في مختلف الفعاليات التي تصب في مصلحة الرياضيين.