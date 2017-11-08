في اللوفر أبوظبي.. توراة يمنية وأقدم مخطوطة قرآنية ومصحف تونسي (فيديو)

يعرض متحف اللوفر، نفائس من التراث الإنساني؛ لجذب الزائرين من شتى أنحاء العالم، بعد فتح أبوابه للجمهور ابتداءً من يوم السبت المقبل.

تحتضن قاعة النصوص المقدسة بمتحف اللوفر أبوظبي مخطوطات لا تقدر بثمن:

1 – مخطوطة تدعى “المصحف الأزرق” وهو صفحة كتبت عليها آيات قرآنية بالذهب.

المخطوطة اكتشف في تونس، ويعتقد أن تاريخ صناعتها يعود لحوالي 900 ميلادية.

2- صفحة نادرة من القرآن الكريم بالخط الحجازي، يعتقد أنها الأقدم؛ إذ يعود تاريخها لحوالي 600- 700 ميلادية.

واكتشفت الصفحة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

3- مخطوطة أسفار من التوراة اكتشفت في صنعاء باليمن.

يعود تاريخها للقرن الخامس عشر