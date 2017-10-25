“الفجيرة الإعلامي” بدورته الثامنة يناقش تحديات الإعلام في ظل تنامي دور مواقع التواصل

انطلقت، يوم أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الفجيرة الإعلامي ،تحت شعار “الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي” ،في دولة الإمارات، وذلك برعاية الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

ويشهد الملتقى ،الذي يختتم فعالياته اليوم الأربعاء بهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، مشاركة واسعة من إعلاميي دول الخليج والوطن العربي والعالم.

ويسلط الملتقى ،في دورته الثامنة ،الضوء على الدور المتنامي لمواقع التواصل الاجتماعي، والتحدي الذي يواجه الإعلام العربي في ظل تنامي دور هذه المواقع في استقطاب الجمهور كمصدر للأخبار والمعلومات.

ولفت مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى أن مواقع التواصل باتت مصدرًا رئيسًا للأخبار لدى الكثيرين، وأن مواقع إخبارية إلكترونية وتقليدية حولت تركيزها نحو شبكات التواصل لكي تصل للقارئ بصورة أكثر فعالية.

وحرصت شبكة إرم الإخبارية ،الممثلة برئيس تحريرها تاج الدين عبدالحق، على الحضور، كواحدة من أهم المؤسسات الإعلامية الإلكترونية في الدولة، والتي خاضت تجربة الإعلام المتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الملتقى ناقش عدة قضايا إعلامية هامة في جلساته، كجلسة “تأثير وسائل الاتصال على المتلقي ودور الإعلام”، و”وسائل الاتصال بين السلب والإيجاب”. فيما يناقش اليوم موضوع “الإعلام بين وعاء العولمة ووعي الهوية”، و”مستقبل الإعلام وتحديات منصات الاتصال”.