حفصة راشد الفائزة في تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات (فيديو)

أعلن ،اليوم الاثنين، عن الفائزة في تحدي القراءة العربي، والذي يقام سنويًا في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي.
وأقيم الحفل الختامي، حيث تم تكريم الأولى على مستوى الإمارات في تحدي القراءة، وهي الطالبة حفصة راشد من منطقة الفجيرة التعليمية، إضافة إلى تكريم العشرة الأوائل على مستوى مختلف إمارات الدولة، بحسب صحيفة “البيان”.
وعبرت حفصة عن سعادتها وفخرها بفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة، متمنية أن تصبح في المستقبل طبيبة نفسية.
الطالبة حفصة راشد بطلة #تحدي_القراءة_العربي في #الإمارات تعبر عن سعادتها بالفوز بالمركز الأول
#نفخر_بكم@ArabReading #حصن_كلباء pic.twitter.com/a3sh8IA6KU
— حصن كلباء???????? (@hisn_kalba) October 9, 2017
وفازت بالمركز الأول على مستوى إمارة أبوظبي كل من الطالبتين هيا عماد حمدان ورنيم صالح القادري.
وعلى مستوى إمارة الشارقة، فازت بالمركز الأول الطالبات، مريم عبيد راشد الزعابي وفاطمة فرج الأميري.
فيما حصلت على المركز الأول في تحدي القراءة على مستوى إمارة دبي، الطالبات عائشة سعيد العوضي وصائبة عبدالرحمن محمد النعيمي وشوق بنت سعيد المهري.
شاهد.. إعلان أسماء الفائزين الأوائل في #تحدي_القراءة_العربي على مستوى إمارة #الشارقة
@ArabReading #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GjyZvQcU1u
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 9, 2017
شاهد.. إعلان أسماء الفائزين الأوائل في #تحدي_القراءة_العربي على مستوى إمارة #دبي
@ArabReading #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pDFuvB4P80
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 9, 2017
شاهد.. إعلان أسماء الفائزين الأوائل في #تحدي_القراءة_العربي على مستوى إمارة #أبوظبي
@ArabReading #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WF1I0vOsmG
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 9, 2017