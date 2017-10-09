حفصة راشد الفائزة في تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات (فيديو)

أعلن ،اليوم الاثنين، عن الفائزة في تحدي القراءة العربي، والذي يقام سنويًا في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي.

وأقيم الحفل الختامي، حيث تم تكريم الأولى على مستوى الإمارات في تحدي القراءة، وهي الطالبة حفصة راشد من منطقة الفجيرة التعليمية، إضافة إلى تكريم العشرة الأوائل على مستوى مختلف إمارات الدولة، بحسب صحيفة “البيان”.

وعبرت حفصة عن سعادتها وفخرها بفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة، متمنية أن تصبح في المستقبل طبيبة نفسية.

وفازت بالمركز الأول على مستوى إمارة أبوظبي كل من الطالبتين هيا عماد حمدان ورنيم صالح القادري.

وعلى مستوى إمارة الشارقة، فازت بالمركز الأول الطالبات، مريم عبيد راشد الزعابي وفاطمة فرج الأميري.

فيما حصلت على المركز الأول في تحدي القراءة على مستوى إمارة دبي، الطالبات عائشة سعيد العوضي وصائبة عبدالرحمن محمد النعيمي وشوق بنت سعيد المهري.