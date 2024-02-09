نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الأول

وقال خالد صدّيق المطوّع، صاحب "غاليري الاتحاد"، إنّ معرض نصير شمة التشكيلي الشخصي، يُعدُّ فتحًا من فتوحاته في اللون واللوحة والتركيب الفني، كما اعتدناه في الموسيقى أداءً وبحثًا وتأصيلاً وتأريخًا، وقال المطوّع: "يستقرئ نصير العمل الفني عن مآلاتِه المفاهيمية، ومكانته الوجودية ككيان رديف للفنان نفسه، أيًا كان شكل هذا الكيان، لوحةً أم آلةً أم وترًا يعزف موسيقى وينزف معاناةً وأملاً بعد ألم".

ويشير الفنان الدكتور نصير شمة إلى أنّ اشتغاله على اللوحات بهذه الطريقة دون سواها، مردّه إلى مجموعة من العوامل الدافعة لهذا الاشتغال، وأولها اهتمامه بالإنسان الذي يعاني المجاعات والحروب والكوارث الطبيعية في جدلية الوفرة والندرة، لدوره الإنساني كفنان أولاً، وكسفير اليونسكو للسلام، والسفير فوق العادة للموسيقى العربية.