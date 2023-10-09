رغم الانتقادات.. فيلم الرعب The Exorcist: Believer يتصدّر
بعد مرور نصف قرن على إصدار الفيلم الأصلي، تصدّر الجزء الجديد من فيلم "ذي إكزورسيست" The Exorcist: Believer شباك التذاكر في أمريكا، محققًا عائدات بلغت أكثر من 37 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال المحلل "ديفيد غروس" إنّ "ذي إكزورسيست: بيليفر" حقق إيرادات جيدة رغم الانتقادات التي تلقاها.
وأكدت نسبة كبيرة من الجمهور أن العمل "فقير"، وأنه لا يجب تصنيفه كفيلم رعب، لأنه غير مخيف. وأشار البعض إلى أن الفيلم الجديد، لم يصل لمستوى الجزر الأول منه The Exorcist 1973.
قصة الفيلم
وعلى غرار الفيلم الأصلي، تدور أحداث القصة الجديدة حول شخصيات تسيطر عليها قوى خارقة للطبيعة، مع ظهور "إلين بورستين" من العمل الأصلي The Exorcist 1973، الذي يعود إلى العام 1973.
ويحكي الفيلم قصة "فيكتور فيلدينغ" وزوجته الحامل "سورين" اللذين يذهبان في شهر عسل، ويقع زلزال خطير، يترك الزوج بحالة لا يحسد عليها، إذ يطلب منه المسعفون اتخاذ قرار بانقاذ إما زوجته أو طفلته "أنجيلا"، التي لم تولد بعد.
يقرر فيكتور انقاذ طفلته، وبعد 13 عامًا، تذهب ابنته إلى الغابة مع صديقتها لأداء طقوس في محاولة للاتصال بوالدتها الميتة، فتسيطر عليهما قوة خارقة تزداد أعراضها خطورة مع مرور الوقت.
موعد طرح أبكر
وكان من المقرر طرح "ذي إكزورسيست: بيليفر" الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر، لكن استوديوهات "يونيفرسال" أتاحته في دور السينما في موعد أبكر، تجنّبًا لمنافسة فيلم نجمة البوب تايلور سويفت عن جولتها العالمية Eras.
وتجاوزت المبيعات المسبقة لتذاكر فيلم تايلور سويفت الذي صُوِّر خلال الجزء الأول من جولتها الموسيقية، مئة مليون دولار في كل أنحاء العالم، وفق ما أعلنت شركة "إيه إم سي".
وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "باو باترول: ذي مايتي موفي" PAW Patrol: The Mighty Movie مع إيرادات بلغت أكثر من 11 مليون دولار، على الفترة الممتدة بين الجمعة والأحد الماضيين.
وفي فيلم التحريك هذا، أعار الممثل والفكاهي الأمريكي كريس روك وبطلة كرة المضرب السابقة سيرينا وليامس صوتيهما لشخصيات من الكلاب تتمتع بقوى خارقة.
وفي هذه المغامرة الجديدة المستوحاة من الرسوم المتحركة الناجحة التي تحمل الاسم نفسه، تلاحق مجموعة "سوبر باترول" أشرارًا خارقين تسعى إلى إيقافهم من أجل إنقاذ مدينة المغامرات (أدفنتشر سيتي).
وحلّ ثالثًا في الترتيب فيلم الرعب "سوو اكس" Saw X محققاً 8.2 مليون دولار، بينما جاء فيلم "ذي كرييتور" The Creator في المرتبة الرابعة مع عائدات بلغت 6.1 مليون دولار.
وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم "ذي بلايند" ("The Blind") الذي تدور أحداثه حول الصراعات الداخلية لنجم تلفزيون الواقع فيل روبرتسون. وحقق هذا العمل أكثر من 3 ملايين دولار.