مهرجان الإسكندرية السينمائي يفتتح دورته الـ38

افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، مساء الأربعاء، دورته الـ38، والتي تحمل اسم الفنان المصري محمود حميدة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين العرب وبعض الفنانين الأجانب.

وقال رئيس المهرجان الناقد الفني الأمير أباظة، في كلمته بحفل الافتتاح: "أطلقنا اسم محمود حميدة على هذه الدورة، لأنه قدم للسينما المصرية 63 فيلما، منها أفلام من أهم 100 فيلم في السينما المصرية، ويذكر له التاريخ مجلة الفن السابع، التي أقامها".

وأضاف رئيس المهرجان: "نتذكر مثل هذا اليوم منذ 49 عاما عندما حطمنا خط بارليف، وفي هذه الدورة نعود للابتسامة والكوميديا من خلال بوستر الدورة 38، فأدعوكم للاستمتاع بالابتسامة في هذه الدورة".