مهرجان الإسكندرية السينمائي يفتتح دورته الـ38
افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، مساء الأربعاء، دورته الـ38، والتي تحمل اسم الفنان المصري محمود حميدة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين العرب وبعض الفنانين الأجانب.
وقال رئيس المهرجان الناقد الفني الأمير أباظة، في كلمته بحفل الافتتاح: "أطلقنا اسم محمود حميدة على هذه الدورة، لأنه قدم للسينما المصرية 63 فيلما، منها أفلام من أهم 100 فيلم في السينما المصرية، ويذكر له التاريخ مجلة الفن السابع، التي أقامها".
وأضاف رئيس المهرجان: "نتذكر مثل هذا اليوم منذ 49 عاما عندما حطمنا خط بارليف، وفي هذه الدورة نعود للابتسامة والكوميديا من خلال بوستر الدورة 38، فأدعوكم للاستمتاع بالابتسامة في هذه الدورة".
وصعد محمود حميدة على المسرح وتسلم التكريم من مواطنه محيي إسماعيل، وقال في كلمة تعقيبا على تكريمه: "هذة اللحظة تاريخية بالنسبة لي، فكيف أن هناك شخص مجهول لا يعرفه أحد قدم عدة أفلام ثم دُعى لأول مرة في حياته لمهرجان عريق مثل مهرجان الاسكندرية السينمائي ثم يظل على قيد الحياة إلى أن تسمى دورة كاملة باسمه فهو شرف عظيم ولحظة لا يمكن وصفها".
وأضاف: "أتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان وأهل إسكندرية".
كما تم تكريم اسمي الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومنحهما وسام "ملوك الكوميديا".
وتسلمت التكريم الفنانة دنيا سمير غانم، حيث قالت: "أنا بشكركم جدا ومبسوطة إني من الإسكندرية.. وزي ما أنتوا عارفين والدي خريج كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، فهي لها مكانة خاصة عنده، وفخورة إني بتكرم، وسط النجوم الكبار محمود حميدة والمخرجين محمد وعمر عبدالعزيز والمخرج سعيد حامد وهو أول شخص قدمني للسينما".
لجان التحكيم
ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج خيرى بشارة، وتضم في عضويتها كلا من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد.
أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فتترأسها الناقدة مايا بوجوجفيتش، وتضم في عضويتها كلا من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الإيطالى إنريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.
ويتنافس فى المسابقة الرسمية نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة، هي: (حكاية من دمشق) سوريا، (بيروت هولدم) لبنان، (عائلة جنائزية) إيطاليا، (عصيان) تونس، (لوجر) اليونان، (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا.
ومن بين الأفلام أيضا: (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.