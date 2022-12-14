الجزء الثاني من فيلم "أفاتار".. تنبيه للأزمات البيئية العالمية

ويؤدي دور البطولة في الجزء الثاني الممثل الأسترالي سام ورذينجتن، الذي ينتقل بعد مرور 10 أعوام على قراره التقاعد من الخدمة في قوات المشاة البحرية، إلى العيش في كوكب خيالي يسمى "باندورا" لاستعماره.

بعد ذلك يصبح "جيك" من أفراد قبيلة "نافي الأصلية" التي تعيش في منطقة خيالية على كوكب "باندورا" وتعرف باسم "قمر الغابة الخصب"، حيث توصف هذه القبيلة في الفيلم بأنها سلالة من أشباه البشر الحكماء.

ويتزوج "جيك" بعد ذلك من ابنة القبيلة وتدعى "نيتيري" وتؤدي دورها الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.