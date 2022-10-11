فيلم "فرح" يحصد جائزة العمل الأول في مهرجان الإسكندرية السينمائي

فاز فيلم "فرح" من لبنان للمخرجين حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي على جائزة العمل الأول بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثامنة والثلاثين التي اختتمت الإثنين.

وفاز بجائزة أفضل ممثلة الفنانة السورية جيانا عنيد عن دورها في فيلم "حكاية في دمشق" من سوريا، والفيلم إخراج أحمد إبراهيم أحمد، سيناريو وحوار سماح القتال.



وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان صالح بكري عن فيلم "بيروت هولدم" من لبنان، والفيلم سيناريو وإخراج ميشيل كمون.

وفاز الفيلم الجزائري (سولا) للمخرج صلاح إسعاد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل تصوير والتي تحمل اسم مدير التصوير المصري الراحل رمسيس مرزوق.

وفاز الإيطالي ماتيو تورتوني بجائزة أفضل إخراج عن فيلم (عامود رئيسي) وكذلك جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة إلى بافل سميركيتش عن دوره في فيلم (القلعة البيضاء) من البوسنة وديلان تورنر عن دوره في الفيلم الكرواتي (المحادثة) فيما حصلت سمية داردجان على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في (القلعة البيضاء).

وفاز فيلم (الكوكب) للمخرجة الأرجنتينية المقيمة بالولايات المتحدة أماليا أولمان بجائزة العمل الأول، كما فاز فيلم (القلعة البيضاء) بجائزة أفضل سيناريو.

وفي مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل قررت لجنة التحكيم برئاسة المخرج التونسي رشيد فرشيو حجب جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة حيث رأت أن "أكثرية الأفلام كانت دون المستوى".

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 21 فيلما، فاز بالجائزة الفيلم السوري (مدينة الملاهي) للمخرج نور خير الأنام، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم (ضربة جزاء) من كرواتيا، كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم (مكان صيفي) من قبرص.

وأسدل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الستار على الدورة الـ 38 للمهرجان، في حفل أقيم مساء الإثنين بمكتبة الإسكندرية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط.



وقال الناقد الفني الأمير أباظة رئيس المهرجان في كلمته بحفل الختام: "شارك معنا في دورة هذا العام ٢٩ دولة منها ٢٣ دولة من البحر المتوسط، وعرض ٩٠ فيلما، واستمرت مسابقة السيناريو للدورة التاسعة على التوالي، وفي دورة هذا العام احتفينا بالكوميديا، وحصل على وسام البحر المتوسط المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، كما تم منح وسام الاستعراض للفنان سمير صبري، وتم تكريم مجموعة من نجوم الكوميديا منهم سعيد حامد والنجمة دنيا سمير غانم، كما تم تكريم الإعلامي إمام عمر، وفي هذه اللحظة أشكر كل من دعم المهرجان ووقف بجانبا".

