رغم تاريخه الحافل.. لماذا خفت بريق مهرجان قرطاج السينمائي؟ (فيديو إرم)

يشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية تراجعًا لافتًا لإشعاعه العربي والأفريقي، ولم ينجح بعد عقود طويلة من تأسيسه، في تحقيق أهدافه والتحول إلى سوق لترويج السينما، وفق ما يؤكده مخرجون ونقاد لـ "إرم نيوز".

وتختتم اليوم السبت الدورة الثالثة والثلاثون لهذا المهرجان، الذي يعد واحدًا من أعرق التظاهرات التي تهتم بالسينما العربية والأفريقية.

يقول المخرج السينمائي التونسي إبراهيم لطيف، إن أيام قرطاج السينمائية لم تبق وحيدة في هذه الصورة من المهرجانات التي انتشرت في عدة أماكن، حيث هناك مهرجانات جديدة تهتم بالسينما، منها مهرجان البحر الأحمر بالسعودية، ومهرجان مراكش الذي يهتم بالسينما الأفريقية، ومهرجان الأقصر كذلك، ومهرجان القاهرة وتجربة مهرجاني الجونة ودبي وغيرها.

وأشار لطيف إلى أن عديد المهرجانات حدت من إشعاع مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وذكر المخرج التونسي أن من بين الأهداف التي بنيت من أجلها أيام قرطاج السينمائية خلق سوق عربية أفريقية تنافس الأسواق الأخرى للترويج للسينما العربية والأفريقية.

وأكد لطيف: "اليوم علينا أن نتوقف بعض الوقت لتقييم المهرجان، خاصة بالرجوع إلى الأهداف التي رسمت له، لأنه لما حاد المهرجان عن أهدافه، لم يعد بنفس ذلك الإشعاع الذي كان عليه"، وفق تقديره.

لكن لطيف اعتبر أنه رغم كل ذلك يبقى مهرجان أيام قرطاج السينمائية أبرز مهرجان جماهيري يهتم بالسينما، لأنه يستقطب نحو 200 ألف متفرج في كل دورة، وهو ما يؤكده المختصون، لافتًا إلى إمكانية إعادة بناء المهرجان بالاستناد لهذا الجمهور الكبير وإلى تعلقه بهذا المهرجان.