"نزوح".. أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي
حصد الفيلم السوري "نزوح" جائزة أفضل فيلم روائي طويل ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.
وفاز نزوح الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بجائزة الجمهور، التي تقدمها شركة "أرماني" الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة "لانترنا ماجيكا" التي تمنحها جمعية "تشينيتشيركولي" الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب.
وشارك الفيلم في أكثر من 20 مهرجانا دوليا، من بينها: مهرجان لندن، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو، مهرجان طوكيو، مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، مهرجان نوافذ سينمائية على المغرب العربي والشرق الأوسط، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.
ونال الفيلم ردود فعل إيجابية من مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية، خاصة وأنه يروي الأحداث التي عاشتها سوريا خلال السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل، فتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.
الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا.