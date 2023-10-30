"نزوح".. أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي

حصد الفيلم السوري "نزوح" جائزة أفضل فيلم روائي طويل ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.

وفاز نزوح الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بجائزة الجمهور، التي تقدمها شركة "أرماني" الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة "لانترنا ماجيكا" التي تمنحها جمعية "تشينيتشيركولي" الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب.

وشارك الفيلم في أكثر من 20 مهرجانا دوليا، من بينها: مهرجان لندن، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو، مهرجان طوكيو، مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، مهرجان نوافذ سينمائية على المغرب العربي والشرق الأوسط، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.