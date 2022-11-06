"الناس اللي فوق" و "الثوار" يحصدان "التانيت الذهبي" في أيام قرطاج السينمائية

حصل الفيلم السوري "الناس اللي فوق" على التانيت الذهبي للفيلم الوثائقي القصير في الدورة الـ33 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية التي اختتمت فعالياتها مساء السبت وسط حضور لافت.

وتعتبر مشاركة الفيلم- الذي أخرجه الفنان السوري فراس محمد- في أيام قرطاج السينمائية الأولى له، وذلك في إطار عروضه العالمية.

وفيما يتعلق بالأفلام الروائية الطويلة، فقد حصل فيلم "الثوار" لإميل شيفجي من تنزانيا على التانيت الذهبي بينما كان التانيت الفضي من نصيب فيلم "تحت الشجرة" لأريج السحيري فيما حاز فيلم "شرف" للمخرج سمير نصر على التانيت البرونزي.

وقد أسندت لجنة تحكيم مسابقة قرطاج أسبوع النقاد برئاسة الناقد والمخرج سارج توبيانا جائزتها لفيلم "la vie me va bien" للمخرج الهادي أولاد محند (المغرب).

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة قرطاج، عن حصول فيلم "ترامادول" لأدوم موسى ومورجان ويرتس ( النيجر / تونس) على التانيت الفضي، فيما كان التانيت البرونزي، من نصيب فيلم "5.1" لسارة بن سعود من تونس.

في حين نوهت لجنة التحكيم بفيلم "إدريس" لأمير شناوي من مصر، كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمين، هما: الكرة لعدي عبد الكاظم السعدي من العراق، و"أديسوس" للمخرج أمير الحاج صالح من تونس.

كما أسندت لجنة تحكيم مسابقة السينما الواعدة برئاسة المخرج فيصل بالطيور جائزتها لفيلم "ايبوندا" للمخرجة بيران صومبوو من جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكانت فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33، انطلقت قبل أسبوع، بمشاركة عربية ودولية واسعة تشمل 72 بلدًا.

وقالت وزيرة الثقافة التونسية، حياة قطاط القرمازي إن الدورة الحالية تحتفي بالسينما العربية والأفريقية والآسيوية، ومرور 100 عام على السينما في تونس.

وأكدت الوزيرة التونسية أنه لا يوجد أفضل من الفن لفتح الحدود بين الدول من أجل الإبداع، معربة عن سعادتها لمشاركة السعودية كضيف شرف في أيام قرطاج السينمائية.

وشاركت السعودية في المهرجان كضيف شرف، حيث تم عرض 3 من أفلامها إلى جانب حضور 40 ضيفًا سعوديًّا من مخرجين، ومنتجين، ونقاد.

وشهد المهرجان تكريم عدد من نجوم السينما، منهم الممثل التونسي الراحل هشام رستم، والمخرجة وكاتبة السيناريو الجزائرية يمينة بشير الشويخ، والمخرج المغربي محمد عبد الرحمان التازي، والممثلة ناكي سي سافاني من الكوت دي فوار، والمخرج المصري داوود عبد السيد.