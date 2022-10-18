3 أفلام كلاسيكية مرممة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن أسماء الأفلام الكلاسيكية التي تم ترميمها، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات الدورة 44، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وجاءت الأفلام التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي انطلق قبل قليل، كالآتي:

فيلم الاختيار

فيلم الاختيار من إخراج يوسف شاهين، وإنتاج مصر العام 1970، ويعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة.

وتتناول أحداثه قصة محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، يُعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخوه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.

فيلم أغنية على الممر

أخرج هذا الفيلم علي عبد الخالق، وهو من إنتاج مصر العام 1972، ويعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة.

وتدور أحداث هذا الفيلم خلال حرب 1967، حيث ينقطع الاتصال بين مجموعة من الجنود في الصحراء ومركز قيادتهم، وتحاول المجموعة النجاة بالرغم من هجمات العدو وقلة الإمدادات.

فيلم يوميات نائب في الأرياف

أخرج هذا الفيلم توفيق صالح، وهو من إنتاج مصر العام 1969، ويعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة.

وخلال أحداث الفيلم يصاب قمر بطلق ناري، وينطق باسم ريم أخت زوجته، وذلك قبل أن يلفظ الروح.. ريم هي الشاهدة الوحيدة، وبعد أن يُقبض عليها، يلفت جمالها انتباه النائب العام، وتنجح في الهرب من منزل السجان.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".