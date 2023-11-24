"نابليون" ريدلي سكوت.. دراما باذخة عن الأنا الهشة لقائد متسلط

أن يجمع فيلم بين السيناريست ديفيد سكاربا كاتب فيلم "كل المال في العالم" 2017 والمخرج ريدلي سكوت والممثل خواكين فينيكس الحائز على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "الجوكر"، فهذا بحد ذاته يطرح الكثير من الآمال السينمائية عن فيلم "نابليون" لاسيما أنه يحكي عن شخصية درامية إشكالية حظيت فيما بعد بعقدة نفسية تحمل نفس الاسم.

لم يَتمركز الشريط، الذي بدأ عرضه بتاريخ 23 نوفمبر، حول هذه العقدة التي تصف السلوك الاجتماعي المفرط بالعدوانية والاستبدادية للأشخاص قصيري القامة، لكنه في الوقت ذاته استطاع التأكيد عليها ضمن أفعال شخصية نابليون منذ صعوده إلى السلطة وحتى أيامه الأخيرة في المنفى.

تبدأ قصة الفيلم عام 1793 مع الثورة الفرنسية، بعد أن تم قطع رأس ماري أنطوانيت (كاثرين ووكر) بالمقصلة بعدما كان متوَّجًا بالذهب والعنجهية. حينها يخطو نابليون لملء هذا الفراغ الملكي، وهو قائد مدفعية كورسيكي بعمر الرابعة والعشرين، لكنه طموح وشديد الذكاء والحنكة، وفي كلا الساحتين العسكرية والسياسية بارع بانتهاز الفرص، لذا نرى كيف استغل فتوحات جيشه ليجلس على مقعد العرش كإمبراطور.

المخرج سكوت بقدر ما ركَّز على الجانب التاريخي في مسيرة نابليون، كان يعطي الجانب العاطفي حقّه وأكثر، مُبرزاً علاقته الرومانسية مع الإمبراطورة جوزيفين دو بوهارنيس (فانيسا كيربي)، الأرملة الجميلة التي تزوجها في النهاية.

هنا يحيلنا مخرج فيلم "المصارع" إلى معركة من نوع آخر، تتعلق بالغرائز والرغبات، لتتحول المغازلات والاستمالات إلى صراع قوي يخوضه نابليون في سبيل الوصول إلى السلطة، وتتمظهر من خلاله حالات الثقة والحاجة للآخر ضمن إطار فيه لمسة كوميدية في بعض الأحيان.

ولا يكتفي سكوت ومن خلفه السيناريست سكاربا بتصوير المفاصل التاريخية المعروفة لحياة نابليون ومعاركه، والتي تمتد لعدة عقود، لكنهما يكشفان عن الكثير من الأحداث من خلال رسائل نابليون إلى جوزفين، وكان خيار التعليق الصوتي موفقاً، إذ أعطى شعوراً يربط جميع خيارات نابليون بمشاعر الحماسة والغيرة، ناقلاً معاركه العاطفية إلى أرض المعركة السياسية.

هنا تعود عقدة نابليون للظهور، ليس من خلال المبالغة بالتركيز على قصر قامته، وإنما عبر التأكيد على معاناته من التقزُّم العاطفي، وانعدام ثقته بنفسه، وطموحاته الكبيرة، والتي أراق في سبيلها الكثير من الدماء، محدثا فوضى دموية هائلة، نجح سكوت في إبراز شناعتها، من خلال الأشلاء البشرية، والخيول المبقورة، وما رافق ذلك من دمار روحي للجنود خلال المعارك.