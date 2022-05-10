بمشاركة 29 فيلما.. انطلاق مهرجان "إيمدغاسن" في باتنة الجزائرية

انطلقت بمدينة باتنة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية لمهرجان ”إيمدغاسن“ السينمائي الدولي بمشاركة 29 فيلمًا روائيًا قصيرًا من 24 بلدًا. وتستمر حتى 14 من الشهر الجاري.

والمهرجان هو واحد من التظاهرات السينمائية الكبرى التي تشد إليها الأنظار، وتستقطب نجوم السينما من العالم العربي والغربي، ويمثل مناسبة للتنشيط السياحي وإحياء التراث الجزائري، لا سيما أنه يقام في منطقة تعج بالمواقع الأثرية.

ويشتق اسم المهرجان من ”ضريح إيمدغاسن“ الشهير، وهو معلم تاريخي بارز في الجزائر يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد، ويصنف ضمن أقدم المعالم الأثرية الملكية في شمال أفريقيا.

وأكدت هيئة ”اللمسة الثقافية“ المنظمة للمهرجان أنها تلقت 2283 طلب مشاركة من أفلام قصيرة تم اختيار 29 منها للمشاركة في المسابقة الرسمية، وتتنافس هذه الأفلام على الجائزة الكبرى للمهرجان، وهي جائزة أفضل فيلم قصير، وجوائز أفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل موسيقى وأفضل إنتاج.

وأكدت إدارة المهرجان أن من أبرز الأفلام المتنافسة في دورة هذا العام ”شبشاق أمريكان“ لآمال بليدي، و“سأخبر الله بكلّ شيء“ لمحمد بن عبدالله من الجزائر، و“عود ثقاب“ لمحمود أحمد من فلسطين، و“العلم“ لبينار غوكتاس من تركيا، و“ذات يوم، يوم واحد“ من كندا، إضافة إلى فيلم ”الرابح“ للروسي يوري سيسوييف، وفيلم ”القرش“ للمخرج الأسترالي ناش إيدغرتون، و“سايكو“ للمخرج مصطفى دافتالب من إيران، و“موعد حياة“ لعمر البهيدي من مصر.

ووجهت إدارة المهرجان دعوات لعدد من نجوم السينما والدراما العربية للحضور، بينهم إلهام شاهين وأحمد بدير من مصر، ونزار أبو حجر وعباس النوري من سوريا، وخالد بوزيد من تونس، وليديا العريني وأحمد راشدي وحسان كشاش من الجزائر، وتم تخصيص فقرات لتكريمهم.

وإضافة إلى العروض السينمائية المبرمجة في المسابقة، سيعرض المهرجان عددًا من الأفلام الروائية الطويلة من الجزائر، منها ”إلى آخر الزمان“ للمخرجة ياسمين شويخ، و“أبو ليلى“ للمخرج أمين سيدي بومدين، و“عرفان“ للمخرج سليم حمدي.

وإلى جانب العروض والتكريمات، ستشهد الدورة الثانية للمهرجان تنظيم أربع ورشات سينمائية لفائدة الشباب والطلاب والمهتمين بالعمل السينمائي، يقدمها مخرجون وممثلون من الجزائر وتونس تتعلق بالإخراج والتمثيل وسينما التحريك والصورة.

وكانت الدورة الأولى للمهرجان قد عقدت في مارس/آذار 2021، وشهدت نجاحًا لافتًا، وفق مراقبين، وتوج بجائزتها فيلم ”إجرين مارادونا“ للمخرج الفلسطيني فراس خوري.