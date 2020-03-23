تعرف على أبرز الأفلام التي تناولت خطر الأوبئة على العالم

انتشر الكثير من الأعمال الفنية والأدبية التي تناولت الهجمات الوبائية من قبل الفيروسات الطبيعية أو المصنعة.

وفي ظل معاصرة الإنسان واقعيا لفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا، فإن الخيال الإنساني سبق أن تناول مناطق متعددة من الكوارث الإنسانية الناجمة عن الأوبئة، وهذه أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت الأوبئة وخطرها على العالم.

فيلم 28 days later

تدور أحداثه حول انهيار المجتمع العالمي، بعد الكشف العرضي عن فيروس شديد العدوى، يصيب جميع سكان الأرض، وتركز الأحداث على نضال أربعة ناجين من الوباء (مورفي وهاريس وبيرنز وجليسون) وكيفية تعاملهم مع الحياة المدمرة التي شهدوها في أثناء الهرب من المصابين بالفيروس.

هذا الفيلم من إخراج داني بويل، وتأليف أليكس جارلاند، وبطولة سيليان مورفي، ونومي هاريس، وكريستوفر إكليستون، وميغان بيرنز، وبرندان جليسون.

فيلم Outbreak

هو فيلم عن الكوارث الطبية الأمريكية لعام 1995 أخرجه فولفجانج بيترسن، استنادا إلى كتاب ريتشارد بريستون الواقعي The Hot Zone. الفيلم من بطولة داستن هوفمان، ورينيه روسو، ومورجان فريمان، ودونالد ساذرلاند، ويشارك في بطولته كوبا غودينغ جونيور، وكيفين سبيسي، وباتريك ديمبسي.

ويركز الفيلم على تفشي فيروس خيالي يشبه الإيبولا في زائير، ثم في بلدة صغيرة في الولايات المتحدة. يتم الكشف عنه في المقام الأول في معهد الأبحاث الطبية للأمراض المعدية التابع لجيش الولايات المتحدة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومدينة سيدار كريك الخيالية. وتتكهن المؤامرة الفاشية إلى أي مدى قد تذهب الوكالات العسكرية والمدنية لاحتواء انتشار مرض معد مميت، أو التحكم به.

فيلم World war Z

هو فيلم رعب أمريكي عن نهاية العالم كنتيجة لجائحة ”الزومبي“من إنتاج عام 2013، ومن إخراج مارك فورستر، مع سيناريو لماثيو مايكل كارناهان، ودرو جودارد، وديمون ليندلوف، وكتب قصتة كارناهان وجيه، و مايكل ستراكزينسكي، استنادا إلى رواية أنتجت عام 2006، تحمل الاسم ذاته، من قبل ماكس بروكس.

الفيلم من بطولة براد بيت، في دور جيري لين، وهو محقق سابق في الأمم المتحدة يجب عليه السفر حول العالم لإيجاد طريقة لوقف جائحة الزومبي. ويضم مجموعة الممثلين المساندين: ميريل إينوس، دانييلا كيرتيز، جيمس بادج ديل، لودي بويكن، فانا موكوينا، ديفيد مورس، بيتر كابالدي، بيرفرانشيسكو فافينو، روث نيغا، وديفيد أندروز.

فيلم 28 weeks later

فيلم رعب مروع أنتج عام 2007، وأخرجه خوان كارلوس فريسناديلو، الذي شارك في كتابته مع روان جوفي، إنريكي لوبيز لافين، وجيسوس أولمو. كتتمة لفيلم 28Days Later.

الفيلم من بطولة روبرت كارليل، روز بيرن، جيريمي رينر، هارولد بيرينو، كاثرين ماكورماك، إيموجين بوتس، وإدريس إلبا.

تم صياغة الأحداث كمواكبة لأحداث الفيلم الأول، ويصور جهود القوات العسكرية للناتو لإنقاذ منطقة آمنة في لندن، وتتأجج الأحداث نتيجة لكسر شقيقين البروتوكول الدولي، للعثور على أمهما المصابة بالوباء، وما نتج عن ذلك من نقل الفيروس إلى منطقة آمنة.

فيلم Iam legend

فيلم إثارة أمريكي، من إنتاج عام 2007 يتحدث عن نهاية العالم، مبني على رواية كتبت عام 1954، تحمل الاسم ذاته لريتشارد ماثيسون. من إخراج فرانسيس لورانس، ويؤدي نجم الفيلم ويل سميث دور عالم الفيروسات في الجيش الأمريكي روبرت نيفيل. وتدور أحداث القصة في مدينة نيويورك بعد أن قضى فيروس، تم إنشاؤه في الأصل لعلاج السرطان، على معظم البشر، تاركا نيفيل كآخر إنسان في نيويورك، بخلاف المسوخ الليلية. ويبدو نيفيل محصنا ضد الفيروس، ويعمل على تطوير علاج، بينما يدافع عن نفسه ضد المسوخ المعادية.

فيلم The stand

الفيلم من إنتاج 1994، ومأخوذ عن رواية خيالية مرعبة، كتبها المؤلف الأمريكي ستيفن كينغ ونشرت في عام 1978. وأخرج الفيلم ميك جريس.

وقام ببطولة الفيلم الأمريكي جون سايا. وتركز قصة الفيلم على جائحة سلالة من الإنفلونزا الفتاكة التي تقتل سكان العالم بالكامل تقريبا. لكن الناجين القلائل، يتحدون في مجموعات، ويؤسسون نظاما اجتماعيا جديدا وينخرطون في مواجهة الحياة مع بعضهم بعضا.

فيلم Quarantine

هو فيلم رعب تم إنتاجه أمريكيا عام 2008، بطولة جينيفر كاربنتر، وستيف هاريس، وجاي هير. وهو مقتبس من فيلم رعب إسباني صدر سنة 2007 يحمل الاسم ذاته، ومن إخراج جون إيريك دودل.

وتدور قصة الفيلم حول مراسلة تلفزيونية ومصور، يتم تكليفهما بقضاء وردية الليل في محطة لوس أنجلوس للإطفاء بعد مكالمة استغاثة روتينية، يجدان أنفسهما في مبنى سكني صغير ويجدان الشرطة قد سبقتهما لنداء استغاثة آخر لسماع الصرخات من إحدى الشقق، ليكتشفا أن قاطني المبنى قد أصيبوا بعدوى غريبة ويهاجمون الجميع، فيحاولان الهروب، لكن يكتشفان أنه تم تطبيق الحجر الصحي على المبنى، ولا يستطيعان الهروب.