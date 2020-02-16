فيلم (شمس المعارف) يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة

وقع اختيار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يطلق دورته الأولى في مارس آذار القادم، في مدينة جدة السعودية على الفيلم الروائي السعودي (شمس المعارف) للعرض في الافتتاح.

الفيلم من إخراج فارس قدس وبطولة صهيب قدس ويتناول تأثير الإنترنت على الشباب السعودي العام 2010 من خلال قصة الطالب حسام الذي يوشك على الانتهاء من المرحلة الثانوية، لكنه يجد نفسه مهتما بصناعة المحتوى على الإنترنت، ويهمل دراسته لإنتاج فيلم رعب دون ميزانية.

وقال المخرج محمود صباغ مدير المهرجان في بيان اليوم الأحد: ”لا يوجد أنسب من أن يفتتح أول مهرجان سعودي دولي بفيلم سعودي يمثل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية“.

وتقام الدورة التأسيسية للمهرجان المستقل في الفترة من 12 إلى 21 مارس آذار في مدينة جدة الساحلية تحت شعار (تغيير السيناريو)، ويشمل البرنامج مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة وقسما خاصا بأفلام السينما السعودية الجديدة، إضافة إلى ورش عمل وندوات لكبار السينمائيين.

كما يسهم المهرجان في إنتاج أعمال جديدة من خلال (معمل أفلام البحر الأحمر) الذي يقدم الدعم المهني والتوجيه للسينمائيين المبتدئين ويتيح لهم فرص الحصول على تمويل.

ويقام على هامش المهرجان (سوق البحر الأحمر السينمائي) في الفترة من 13 إلى 16 مارس آذار الذي يجمع الموزعين والمنتجين ووكلاء المبيعات ويستعرض الأعمال الفنية قيد الإنجاز.

وأعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم ثلاثة من صناع السينما من مناطق مختلفة في العالم، هم وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانج، والكوري الجنوبي كيم-دونج هو مؤسس مهرجان بوسان السينمائي، والمكسيكية دانيلا ميشيل مؤسسة ورئيسة مهرجان موريليا السينمائي.