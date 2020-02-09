مبالغ وأرقام قياسية في حفلة جوائز أوسكار‎

المصدر: أ ف ب

كم وزن التماثيل التي توزع على الفائزين؟ من هو الممثل الحائز أكبر عدد من الترشيحات؟ من يحمل الرقم القياسي في الفوز؟ وكم كلفة السجادة الحمراء الشهيرة؟.

في ما يأتي بعض الوقائع والأرقام للشغوفين بالسينما، بشأن الحفلة الثانية والتسعين لجوائز أوسكار التي توزع الأحد في لوس أنجليس.

التمثال أوسكار

تفيد الرواية في هوليوود أن اسم التمثال الذي توزعه الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها مصدره أمينة مكتبة الأكاديمية مارغريت هيريك، التي أصبحت في ما بعد رئيسة لها، فبعدما رأت التمثال الصغير للمرة الأولى ذكرها بعمها أوسكار.

لكن أسطورة السينما الأمريكية بيتي ديفيس، تؤكد أيضا أنها وراء التسمية مشددة على أنها عندما رأت التمثال من خلف ذكرها بزوجها الأول الموسيقي هارمون أوسكار نلسون جونيور..وهو خارج من الدش.

ومهما يكن أصل الاسم، فقد أطلقت الأكاديمية على جوائزها اسم ”أوسكار“ رسميا في العام 1939.

– وزن ثقيل –

التمثال مصنوع من البرونز الخالص المطلي بالذهب من عيار 24 قيراطا، ويبلغ ارتفاعه 34 سنتمترا ووزنه 3,8 كيلو غرامات.

وقد وزع أكثر من 3140 تمثالا صغيرا مذهبا على الفائزين منذ العام 1929.

والتمثال عبارة عن فارس يحمل سيفا واقفا على بكرة فيلم تشير أغصانه الخمسة إلى المهن الخمس الرئيسية التي كانت تضمها الأكاديمية في بداياتها، أي الممثلون والمخرجون والمنتجون والتقنيون وكتاب السيناريو.

ويقدر موقع ”واليتهاب“ كلفة التمثال بحوالي 400 دولار.

– أرقام قياسية –

تحمل ميريل ستريب الرقم القياسي لأكبر عدد من الترشيحات في صفوف الممثلين مع 21 ترشيحا، وفي فئة الرجال فقط، يحمل جاك نيكلسون الرقم القياسي مع 12 ترشيحا، وقد فاز كل منهما بجائزتي أوسكار في دور رئيسي وجائزة أخرى في دور ثانوي.

أما حامل الرقم القياسي للفوز في كل الفئات مجتمعة فهو والت ديزني الذي نال 22 جائزة أوسكار إضافة إلى أربع جوائز فخرية.

وعلى صعيد الممثلين تحمل كاثرين هيبورن الرقم القياسي للفوز بنيلها أربع جوائز، لكن دانييل داي لويس يبقى الوحيد بين الممثلين الذي فاز بجائزة أوسكار ثلاث مرات في دور رئيسي.

– مبتدئون –

ويبقى أصغر الفائزين على الإطلاق، تشيرلي تمبل التي نالت جائزة العام 1935 وهي في سن السادسة، إلا أن الممثلة الطفلة اكتفت بجائزة فخرية صغيرة موجهة للأطفال.

في العام 1974، كانت تايتم أونيل في العاشرة عندما فازت بجائزة أوسكار ”فعلية“ كأفضل ممثلة في دور ثانوي في فيلم ”بايبر مون“ لبيتر بوغدانوفيتش.

في المقابل، اضطر كريستوفر بلامر إلى الانتظار حتى سن الثانية والثمانين للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي في فيلم ”بيغنرز“.

– أرقام ومبالغ –

تقدر الكلفة الإجمالية للحفلة بحوالي 44 مليون دولار بحسب موقع ”واليتهاب“ من بينها 24700 دولار للسجادة الحمراء فقط.

وتبلغ مساحة السجادة أكثر من 1500 متر مربع وتحتاج إلى 900 ساعة عمل وفريق مؤلف من 18 شخصا لمدها.

وسيعاد تدوير جزء منها فيما سيمنح الجزء الآخر إلى منظمة إنسانية في قاعة الاحتفالات الكبرى في مسرح ”دولبي ثياتر“ في هوليوود سيمد أكثر من ستة كيلومترات من الكابلات الكهربائية وكيلو مترين من قماش الشانتنوغ الحريري لغرض هذه السهرة، التي تحتاج أيضا إلى 32 ألف دبوس و12 ألف زهرة وأكثر من 55 ليترا من الطلاء.

وتنفق أوساط السينما أكثر من مئة مليون دولار سنويا للترويج للأفلام المرشحة للأوسكار. ويقدر أن العمل الفائز بجائزة أفضل فيلم تزيد إيراداته بشكل وسطي بحوالي 15 مليون دولار فيما يرتفع أجر الفائزين بجائزة أفضل ممثل أو ممثلة بنسبة 20 % لفيلمها المقبل.

وتبقى مدينة لوس أنجليس الرابح الأكبر مع إيرادات اقتصادية بحدود 130 مليون دولار.

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