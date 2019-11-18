فيلم ”فورد ضد فيراري“ يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

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تصدر فيلم الحركة والسيرة الذاتية الجديد ”فورد ضد فيراري“ (فورد في فيراري) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققًا 31 مليون دولار. والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانجولد. وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي (ميدواي) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا 8.8 مليون دولار. والفيلم…