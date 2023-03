فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة"... العالم أكبر من إدراكنا

حاز فيلم الخيال العلمي والأكشن "Everything Everywhere All at Once" (كل شيء في كل مكان دفعة واحدة) على جوائز متعددة، خلال حفل جائزة مهرجان الأوسكار للعالم 2023.

وأتى التتويج بأفضل سيناريو أصلي، وأفضل إخراج، وأفضل ممثل في دور البطولة، ودور البطولة الثانوي، وأفضل مونتاج، ليؤكد الطريقة النوعية للإخراج، والجهد التمثيلي، والأفكار، التي حملها هذا الفليم.

ويقدم المخرج الأمريكي دانيال كيوان خليطًا فانتازيًّا، حول مصير الإنسان في عالم واسع، من خلال تجسيد فكرة تعدد الأكوان في اللحظة ذاتها.

ومن خلال مشاهد غريبة الأفكار تعبر عن عبور الإنسان لعمق التكنلوجيا وتظهر أثرها على حياته وسلوكه ومشاعره، تنطلق الأحداث الدرامية للفيلم نحو اكتشاف المزيد من الغرابة تجاه الكون، والشك في القناعات السائدة، وتجريب منطقة أكثر تشويقًا من الخيال الإنساني.

ويأتي تسلسل الأحداث، خلال الفيلم، مثل عربات متشابكة، أو متقاطعة في قطار سريع، إذ يعبر الجمهور فكرة الأكوان المتعددة، ففي كل لحظة هنالك آلاف النسخ من جسدك وهويتك، تدور في لحظات أخرى، تتعارك، تمنح السلام، تقتل، تحب، تلعب كرة القدم، تموت، لنا أن نتخيل ما شئنا في هذا الفضاء العشوائي من الأفكار.