كيف أصبح عباس صابر الأشهر في صناعة إكسسوارات السينما المصرية؟ (فيديو)

حظي صانع إكسسوارات السينما المصرية، عباس صابر بشهرة واسعة؛ بسبب تميز أعماله ودقتها، لكن تلك الأعمال المميزة تحتاج إلى مجهود كبير وتاريخ طويل من العمل في مجال الإكسسوارات في السينما والتلفزيون.

ورغم مرور 110 أعوام على صناعة السينما في مصر، إلا أن مصمم الإكسسوارات عباس صابر كان هو الأشهر في مهنته، ووضع بصمته في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، حتى لُقب بـ”ملك الإكسسوارات”.

ولم يجد “عم عباس” الطريق سهلًا في مهنته، بل سلك الصعاب وفقد أمواله من أجل تجميع قطع الإكسسوارات في مخزنه، فكان يشتري كل شيء قديم من عمال “الروبابيكيا” والرصيف، حتى أصبح من أشهر صناع الإكسسوارات في مصر.

وكشف عباس صابر في حديث خاص لـ”إرم نيوز”، تفاصيل دخوله المهنة، والأعمال الدرامية التي شارك بها في رمضان الماضي، وأشهر المسلسلات التي صنع لها الإكسسوارات.

وتطرق عباس صابر إلى أشهر الأعمال الفنية التي صنع لها الإكسسوارات في 110 أعوام سينما، والتكلفة المادية لمسلسل “الأب الروحي” الذي يميل الديكور فيه إلى الطابع التاريخي.