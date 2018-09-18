هنري وينكلر يفوز أخيرًا بجائزة “إيمي” (صور)

نجح الممثل الأمريكي هنري وينكلر (72 عامًا)، في الفوز أخيرًا بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، بعد ترشيحه لجائزة “إيمي” 3 مرات من قبل، وخروجه خالي الوفاض.

وحاز وينكلر على الجائزة أمس الاثنين، عن دوره كمعلم في المسلسل التلفزيوني “باري”، الذي يقوم ببطولته بيل هادر، وهو من إنتاج شبكة “إتش.بي.أو”.

واشتهر وينكلر بأداء شخصية فونزي في مسلسل “الأيام السعيدة” (هابي دايز)، التي منحته 3 ترشيحات لجوائز “إيمي” في السبعينيات، لكنه لم يفز بها قط، وانتهى المسلسل في عام 1984 بعد تثبيت شخصية “فونزي” كواحدة من الشخصيات التلفزيونية الأكثر شهرة.

وعند صعوده على المسرح أمس، قال مازحًا: إنه “كتب كلمة الشكر لمنحه الجائزة منذ 43 عامًا عندما تم ترشيحه للمرة الأولى لجائزة إيمي عن دوره في مسلسل (الأيام السعيدة)”.