38 فيلمًا من 14 دولة عربية يتنافسون على “الوهر الذهبي” بمهرجان وهران الجزائري

يتنافس 38 فيلمًا من 14 دولة عربية، على جائزة “الوهر الذهبي”، بمهرجان “وهران” للفيلم، في دورته الـ11 في الجزائر.

وتعرض الأفلام المشاركة، في دورة المهرجان التي ستنطلق خلال الفترة من 25 إلى 31 من شهر يوليو/ تموز الجاري، وفق بيان لإدارة المهرجان.

وتتسابق على جوائز “الوهر الذهبي”، 10 أفلام روائية طويلة، و14 فيلمًا وثائقيًا و14 فيلمًا روائيًا قصيرًا.

وتضم فعاليات المهرجان تنظيم 5 ندوات و5 ورشات في السينما، يديرها سينمائيون من الجزائر والعالم العربي، بالإضافة إلى ندوة تكريمية للممثلة الجزائرية نوال مدني.

وتكرم الدورة 11 من المهرجان 3 من كبار الأسماء في السينما الجزائرية والعربية، وهم الراحلة المصرية الفنانة شادية (1931- 2017)، والمخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة (1947 – 2018)، بالإضافة إلى المخرج الجزائري الراحل محمد زموري (1946- 2017).

ويرأس لجان تحكيم المهرجان 3 من أهم الأسماء في السينما العربية، يتقدمهم المخرج الجزائري مرزاق علواش، الذي سيكون على رأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية، في حين يترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المخرج العراقي قاسم حول، أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة فستكون على رأسها الممثلة اللبنانية تقلا شمعون.

واختارت إدارة المهرجان هذه السنة، أن يكون حفل الافتتاح في قاعة سينما المغرب بمدينة وهران، وسيكون الافتتاح بالفيلم المصري “كارما” للمخرج خالد يوسف، الذي سيكون حاضرًا مع صناع الفيلم.

وتشارك 10 أفلام في مسابقة الفيلم الطويل، منها فيلمان يمثلان الجزائر، وهها: “لم نكن أبطالًا” للمخرج نصر الدين حنيفي و”إلى آخر الزمان” للمخرجة ياسمين شويخ.

هذا ويشارك 14 فيلمًا قصيرًا منها فيلمان جزائريان هما: “الورقة البيضاء” لمحمد نجيب العمراوي، و”حقول المعركة” لأنور إسماعيل، والأفلام الأخرى من مصر وسوريا والبحرين والعراق والسعودية وليبيا ولبنان وفلسطين.

وتشارك الجزائر في الفيلم الوثائقي، بـ5 أفلام، من بينها: “على أثار المحتشدات” لسعيد عولمي، و”معركة الجزائر.. فيلم في التاريخ” لمالك بن إسماعيل.

ومهرجان “وهران للفيلم العربي”، موعد سنوي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية، بالتنسيق مع محافظة وهران، تأسس عام 2007، وهو مخصص للأفلام العربية، ويحتفي المهرجان بالتجارب الأولى للمخرجين الشباب، وتقام على هامش المهرجان ندوات فكرية وتطبيقية وورش سينمائية.