مقارنة بين أسعار تذاكر السينما في دول الخليج.. هل السعودية الأعلى؟ (فيديوغراف)

في الوقت الذي اعتبر سعوديون أن تحديد سعر تذاكر السينما لتكون 75 ريالًا للفرد، أنها الأعلى في العالم، فإن تقارير محلية قارنت بين هذه الأسعار ومثيلاتها في الإمارات والكويت والبحرين، بالإضافة إلى مصر.

وبحسب صحيفة الوطن، فإن ‬أسعار تذاكر دور السينما في الإمارات تتفاوت بحسب مجموعة من العوامل، والتي منها تقنية العرض (2D أو 3D) ، وكذلك تذاكر الـVIP، كما تتغير الأسعار أيضًا بحسب مكان الكرسي المختار وحجم الشاشة، بالإضافة إلى موقع السينما.

وتختلف أسعار التذاكر عن نفس الفيلم لدى (Reel Cinemas) بين موقعها في دبي مول وموقعها في مارينا مول، ففي دبي مول 35 درهمًا (تقنية 2D)، و45 درهمًا (تقنية 3D)، بينما في فرع السينما بمارينا مول تباع التذاكر بـ55 درهمًا (تقنية 2D)، و35 درهمًا للأطفال، و75 درهمًا (تقنية 3D) و55 درهمًا للأطفال.

ويحدث الأمر لدى (Vox Cinemas)، حيث تباع تذاكر العرض بتقنية 2D وتذاكر الـVIP بـ 40 درهمًا في سيتي سنتر مردف ومول الإمارات وديرة سيتي سنتر، غير أن السعر يختلف في السينما بمركز ميركاتو ليصبح 50 درهمًا، كما تضاف هناك (في ميركاتو) 5 دراهم لتذاكر العرض بتقنية 3D.

واشترطت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على دور السينما الالتزام بالتسعيرات المفروضة 30 درهمًا للمقاعد العادية، و35 درهمًا للعرض بتقنية 3D، وإن الدائرة تراقب شهريًا دور السينما للتأكد من التزامها بالأسعار.

وعن الكويت، فتبلغ أسعار التذاكر للقاعات العادية حوالي 2.5 دينار كويتي (30 ريالًا)، أما عن سعر التذاكر للأفلام الثلاثية الأبعاد فيبلغ 3.5 دنانير (37 ريالًا) تقريبًا، فيما يبلغ سعر التذاكر بقاعات VIP حوالي 6 دنانير (75 ريالًا)، أما عن أسعار التذاكر بداخل قاعة 4DX بها فيبلغ 8 دنانير(100 ريال) تقريبًا.

وفي البحرين فإن أسعار تذاكر دخول دور السينما تتراوح بين 3 دنانير إلى 3 دنانير ونصف الدينار، (35 ريالًا).

أما في مصر فيبدأ سعر التذكرة من 75 جنيهًا، ويصل إلى 150 جنيهًا (32 ريالًا)، أما سينمات وسط البلد بالقاهرة فيبدأ من 20 و25 جنيهًا (6 ريالات) تقريبًا، ولم تطرأ عليها أي زيادة، كما أن هناك تذاكر فئة 50 و60 جنيهًا حوالي (11-13 ريالًا) في سينمات نايل سيتي ومول العرب وغيرها.

ودشن نشطاء سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاق ‫#تذكرة_السينما_75_ريالًا، والذي شهد جدلًا كبيرًا حول قيمة التذكرة، حيث عبر البعض عن أنها تناسب أصحاب الدخول المرتفعة، بينما طالب آخرون بضرورة تخفيضها؛ حتى تكون في متناول الجميع.

وقال المواطن محمد الكعبي عبر تويتر، إنه من المفترض أن تكون في حدود الـ25 ريالًا.

#تذكره_السينما_٧٥_ريالا ! كثير .. المفروض 25 فقط — محمد الكعبي (@MohdTV) April 20, 2018

بينما دعا شخص يدعى محمد بن سعود إلى المقاطعة حتى تنخفض الأسعار

#تذكره_السينما_٧٥_ريالا

اما بالنسبة ل السعر المبالغ فيه !

الحل بأيديكم !

المقاطعة حتى يصل سعر التذكرة الى ٢٥ ريال !

قواكم الله ???? — محمد بن سعود ! (@Mo7amedSMalki) April 20, 2018

أما “شوشو” فقالت ساخرة، إن سفرها لدخول السينما في البحرين أرخص من شراء تذكرة في السعودية.

الغريب وبحسب صحيفة سبق المحلية، فإن الرئيس التنفيذي لشركة “AMC”، أول مشغل لدور العرض السينمائية في السعودية،آدم آرون، رجح

أن ترتفع أسعار تذاكر السينما في المملكة من 20 دولارًا إلى ما بين 30 و35 دولارًا (113- 132 ريالًا) شاملة الضرائب؛ وذلك في غضون أشهر.

لكن البعض ردّ على تصريح آرون، الذي قاله في تجمع “سينماكون” وهو أكبر وأهم تجمّع للملاك والعاملين في قطاع السينما من جميع أنحاء العالم، قائلين إن فكرة رفع أسعار التذاكر لن تكون مقبولة على المدى الطويل، وستنخفض مع استمرار افتتاح دور السينما في مختلف مدن السعودية.