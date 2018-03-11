“دنجوان”.. مسلسل كوميدي عن “ثورة يناير” لم تتحمس له شركات الإنتاج

انتهى السيناريست فيصل ندا من كتابة جميع حلقات مسلسه الجديد “دنجوان”، والذي يتحدث من خلاله عن ثورة 25 يناير، وأحداث ميدان التحرير.

وقال السيناريست فيصل ندا لإرم نيوز: “مسلسل (دنجوان) هو أول عمل درامي يتناول أحداث ثورة يناير بكل تفاصيلها، وقد اجتهدت وبذلت كل ما في وسعي لجمع كل ملامح وأحداث الثورة”.

وأضاف: “تبدأ أحداث العمل قبل قيام الثورة بشهر واحد، وتستمر حتى صعود الإخوان إلى كرسي الحكم، ويرصد المسلسل قصصًا حقيقية وقعت في ميدان التحرير ولكن بأسوب كوميدي”.

وتابع فيصل ندا: “لا أعتقد أن هناك سيناريست قدم دراسة وافية لما حدث في أيام الثورة حتى الآن، وهذا الأمر أرهقني جدًا ودفعني للجلوس مع عدد من الشباب الذين عاشوا في ميدان التحرير أيامًا طويلة ومن خلال حكاياتهم نجحت في نقل ملامح الثورة وإرهاصاتها الأولى في حلقات مسلسل (دنجوان)”.

وعن الأبطال المرشحين للعمل وجهة الإنتاج قال ندا: “حتى الآن لم أجد شركة إنتاج تتحمس للمسلسل، ولذا أجد أنه من الصعب الحديث عن ترشيح لبطولة المسلسل لأن هذا الأمر من مسؤوليات مخرج العمل”.

وعلمت “إرم نيوز” أن عددًا من شركات الإنتاج في مصر، قررت رفض إنتاج المسلسل خوفًا من اتهام العمل بالسخرية من ثورة 25 يناير، وكان أحمد آدم هو أبرز المرشحين لبطولة “دنجوان”.

يذكر أن فيصل ندا، له رصيد كبير في المسرح والدراما التلفزيونية، ومن أبرز أعماله مسلسل “هارب من الأيام”، ومسرحية “المتزوجون”.