“النورج”.. أولى تجارب الفنان أيمن زيدان في الإخراج السينمائي

أنهى الفنان السوري أيمن زيدان تحضيراته للبدء بتصوير فيلم “النورج”، الذي سيكون أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، في حين تؤدي بطولة الفيلم الفنانة نادين خوري بشخصية “أمينة”.

و”النورج” فيلم روائي طويل من تأليف وإخراج أيمن زيدان، بمشاركة سماح القتال، واستشارة درامية لجود سعيد، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

ويُعيد تصوير فيلم “النورج، الفنانان زيدان وخوري إلى دائرة التعاون الفني من جديد، لكن هذه المرة بعيداً عن ثنائية تمثيلية نجحا بتقديمها للجمهور، كما حدث في مسلسل “يوميات مدير عام” بجزئه الأول ومسلسل “بطل من هذا الزمان”.

واحتفى النجمان عبر صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعودة التعاون، حيث كتب زيدان قائلاً: “في فيلم النورج حكاية وجع لامرأة من ذهب، قلبي يفيض بالسعادة إنها الرائعة نادين”.

بينما كتبت خوري مطلقة لقب “الملك” على زيدان، مؤكدة أنه ” مازال طامحاً بعد مشواره الحافل بالنجاحات السينمائية، والتلفزيونية، والمسرحية”.

وأضافت الفنانة السورية بقولها:”مشوار طويل قطعناه معاً كممثلين، والآن افتخر وأفرح أن أكون تحت إدارتك كمخرج، وأمام كاميرتك التي -لا شك- ستكون رؤيتك المختلفة بإبداع ليس بعيدًا عنك”.

وكان زيدان قد تحدث سابقاً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عن الفيلم مؤكداً أنه من خلاله تكمن رغبة عارمة بأن نحمي أرواحنا من ارتدادات الحرب المجنونة، والتعبير عن ثنايا الوجع الذي رمته على الأرواح إلى فسحة أمل نسرقها من قسوة اللحظة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب نادين خوري، عدد من الفنانين منهم: قاسم ملحو، وجود سعيد، ولمى بدور، وحازم زيدان، ورامز الأسود، ونجاح مختار، وكرم الشعراني بويدر، وسبرصوميان، ومحسن عباس، أما الموسيقى فستكون لسمير كويفاتي.